PSDB e Republicanos travam duelo fratricida pela Mesa Diretora da Assembleia

A disputa por uma vaga na nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa colocou em rota de colisão as bancadas do PSDB e do Republicanos, duas das principais legendas que integram a tropa oposicionista. Segundo apurou a Satélite, a crise surgiu durante o encontro realizado ontem para discutir a cota destinada no comando da Casa ao bloco partidário formado ainda pelo PDT. O estopim foi a recusa do tucano Tiago Correia em ceder o espaço para o deputado estadual Samuel Júnior, após o parlamentar do Republicanos elevar o tom e exigir a contrapartida pelo acordo que garantiu Alan Sanches (União Brasil) na liderança da oposição.

Pé na porta

Na reunião, Samuel Júnior ameaçou migrar o Republicanos para a ala da União Brasil. Como o partido ligado à Igreja Universal tem três deputados, a manobra implodiria o grupo, já que restariam só quatro parlamentares - três do PSDB e um do PDT, dois abaixo do mínimo exigido pelo Regimento da Casa para a formação de blocos no Legislativo estadual.

Pego no contrapé

A estratégia de Samuel Júnior, entretanto, perdeu fôlego quando Tiago Correia anunciou que, caso o Republicanos se unisse à União Brasil, PSDB e PDT também seguiriam o mesmo caminho. O que daria origem a um blocão com 17 deputados. Por trás do contra-ataque do tucano, está a certeza de que ele aglutinaria número de votos bem maior em um eventual bate-chapa interno com Samuel Júnior por outra vaga reivindicada pela bancada de oposição na Mesa Diretora da Assembleia. Isso porque uma delas, a de primeiro secretário, foi assegurada para o deputado Marcelinho Veiga (União Brasil).

Guerra e paz

Apesar do clima de tensão gerado pelo duelo entre PSDB e Republicanos, parlamentares com trânsito livre nos dois partidos afirmaram que Tiago Correia vai abrir o caminho para Samuel Júnior no encontro marcado para hoje. Em conversas reservadas com a coluna, aliados de Correia confidenciaram que o tucano estava disposto a avalizar a indicação do deputado do Republicanos como representante do bloco na Mesa Diretora, mas recuou diante da postura adotada ontem por Samuel Júnior na reunião para definir quem ocupará o espaço.

Terra arada

Cardeais da base do Palácio de Ondina tratam como fato consumado a nomeação da ex-primeira-dama Aline Peixoto para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Nos últimos dias, as costuras conduzidas sob orientação direta do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), removeram os entraves que ainda restavam entre a esposa do petista e o TCM. Lista da qual faz parte o deputado estadual Alex Lima (PSB), que buscava apoio político para concorrer ao posto de conselheiro.

Doce na boca

Um dos mais leais aliados de Rui Costa, Alex Lima abandonou o páreo após promessas de assumir a chefia de um órgão federal no estado, com a bênção do ex-governador. Agora, de acordo com caciques governistas, a pista está limpa para Aline Peixoto.