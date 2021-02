PSG avança na Copa da França, mas Neymar sai lesionado e preocupa

O Paris Saint-Germain avançou à quarta fase da Copa da França, mas deixou o campo com uma grande preocupação. O time, afinal, derrotou o Caen, da segunda divisão, por 1x0, mas o atacante Neymar foi substituído por causa de dores na coxa, após sofrer uma lesão. Antes, havia dado o passe para Kean marcar o único gol da partida.

A situação de Neymar preocupa porque o PSG vai entrar em campo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa já na próxima terça-feira (16), diante do Barcelona, no Camp Nou. Antes, no domingo (14), receberá o Nice, pelo Campeonato Francês. E a vitória é fundamental, pois o time ocupa apenas a terceira colocação.

O confronto abriu a participação do PSG, o atual campeão da Copa da França, no torneio, enquanto o Caen já havia atuado na fase anterior, quando passou pelo Guingamp. E embora encarando um time da segunda divisão, a equipe parisiense não encontrou facilidades.

Demorou a "entrar" no jogo e chegou a ser pressionado pelo empolgado Caen nos minutos iniciais, quando Rico fez defesas difíceis. Neymar respondeu com duas finalizações perigosas, aos 7, em cobrança de falta, e aos 34 minutos. Também deixou Draxler em boas condições no fim da etapa inicial, mas seu cabeceio foi para fora.

O atacante brasileiro ainda construiu o lance do gol de Kean, logo no começo da etapa final, aos 3 minutos, quando passou por um adversário na esquerda e encontrou, na pequena área, o atacante, que empurrou a bola para as redes. Só que pouco depois, o brasileiro deixou o jogo, na sequência de uma falta.

Sem Neymar, o PSG teve dois gols anulados, buscou sustentar a vantagem e correu poucos riscos. Mas aos 39, quase sofreu o empate, que não saiu porque Zady desperdiçou chance clara de dentro da grande área.

Além do PSG, Olympique de Marselha, Toulouse, Monaco, Lens, Montpellier, Metz, Brest, Nice e Lille avançaram nesta quarta-feira à próxima fase da Copa da França. Os confrontos seguintes vão ser definidos através de sorteio.