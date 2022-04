PSG coloca Neymar em barca e define preço: R$ 475 milhões, diz TV

Não é novidade que o Paris Saint-Germain pretende fazer uma grande reformulação em seu elenco, com uma barca de saídas para a próxima janela de transferências. Mas, segundo a TV inglesa Sky Sports, o clube estaria disposto até a negociar Neymar e já definiu o preço pelo brasileiro: 90 milhões de euros (aproximadamente R$ 475 milhões).

O valor é bem inferior aos 222 milhões de euros que o PSG pagou para tirar o jogador do Barcelona, há pouco menos de cinco anos.

O camisa 10, porém, tem vínculo até 2025, e já demonstrou que sua vontade é permanecer no clube. Depois de conquistar mais uma taça do Campeonato Francês, no último final de semana, Neymar disse à ESPN que os torcedores iriam "cansar-se de vaiá-lo", porque ele tem "mais três anos de contrato" e pretende cumpri-los.

Além de Neymar, o PSG está disposto a negociar outros jogadores. Draxler, Kurzawa, Paredes e Kehrer não devem seguir no Parque dos Príncipes, segundo o jornal L'Équipe. A reformulação poderia afetar até mesmo a gestão esportiva, que tem o brasileiro Leonardo como diretor.

Já a situação de Mbappé segue indefinida. O francês tem contrato até junho e, oficialmente, ainda não tomou a decisão se fica em Paris ou vai para o Real Madrid. Por outro lado, Lionel Messi, que chegou ao PSG no ano passado, segue fazendo parte do projeto. O camisa 30 tem vínculo com a equipe até 2023.