PSG confirma que Neymar sofreu lesão no ligamento do tornozelo

A notícia que o atacante Neymar não esperava foi confirmada pelo PSG. O clube francês informou que o brasileiro foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo. A equipe não deu prazo para o retorno do atleta.

"Novos exames realizados hoje confirmam uma torção no tornozelo de Neymar Jr , com lesão ligamentar. Um novo ponto será feito no início da próxima semana", diz o comunicado do clube francês.

Neymar se machucou no último domingo durante a partida entre PSG e Lille, pelo Campeonato Francês. Ele deixou o campo chorando e ligou o alerta na equipe de Paris.

A lesão é a mesma que Neymar sofreu na primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Na época ele fez tratamento intensivo e voltou nas oitavas de final, contra a Coreia do Sul.

A tendência é a de que o camisa 10 fique afastado por pelo menos quatro semanas. Ele perderia a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, na Alemanha, no dia 8 de março. Na ida, em Paris, o time bávaro venceu por 1x0.