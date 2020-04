PSG é declarado campeão francês; time de Mendoza é rebaixado

Depois de ter de encerrar os campeonatos nacionais por determinação do governo, a Federação Francesa de Futebol definiu os campeões, rebaixado e equipes promovidas nas competições.

Em reunião realizada nesta quinta-feira (30), o PSG foi declarado o campeão da Ligue 1, a primeira divisão do país. Faltando dez rodadas para o fim do torneio, o time de Neymar, Cavani, Mbappé e companhia liderava a competição com 12 pontos de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha.

O Olympique, inclusive, ficou com uma das vagas para a próxima edição da Liga dos Campeões, junto com o Rennes.

Na parte de baixo da tabela, o lanterna Toulouse e o Amiens, time que tem o ex-Bahia Steven Mendoza, foram rebaixados para a segunda divisão. Eles vão ser substituídos na próxima temporada por Loriant e Lens, equipes promovidas da Ligue 2.

O Campeonato Francês foi encerrado após determinação do governo do país de proibir qualquer tipo de evento esportivo até o mês de setembro. Com isso, o torneio não teria tempo hábil para ser concluído dentro do previsto pela Uefa.

A proibição do governo significa uma preocupação para o PSG. O time de Paris está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões e não descarta jogar no exterior caso o torneio continental seja retomado antes de setembro. O Lyon é outro clube francês que está vivo na Champions.