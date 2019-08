PSG e Real Madrid se encaram na Liga dos Campeões; veja os grupos

Aconteceu nesta quinta-feira (29) o sorteio para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. O grande destaque ficou para os confrontos entre PSG e Real Madrid logo na primeira fase. Atual campeão, o Liverpool terá companhia de Napoli, RB Salzburg e Genk. O grupo da morte foi o F, com Barcelona, Dortmund, Inter de Milão e Slavia Praga.

A próxima edição da competição inicia no dia 17 de setembro. A final será no dia 30 de maio de 2020, no Estádio Olímpico de Istambul.

(Foto: Reprodução)

No mesmo evento aconteceu a premiação dos destaques da última Champions League. Virgil Van Dijk, do Liverpool, foi eleito o melhor jogador da Europa na temporada, batendo Lionel Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, da Juventus. O holandês, aliás, também recebeu o prêmio de melhor zagueiro.

(Foto: Reprodução)

"Eu preciso agradecer a meus companheiros, sem eles e a comissão técnica, eu não conseguiria. Tem sido uma longa caminhada, faz parte da minha jornada. Quando eu tinha oito anos, tive que trabalhar muito, estou muito feliz. Estou muito orgulhoso de receber este troféu, e dou crédito a todo mundo que me ajudou nesta caminhada", falou o zagueiro.

"Eu olhava muito para o Ronaldinho quando garoto. A alegria dele, os truques. Jogando na rua, era uma referência. Mas todos que me ajudaram até agora, e todos que ainda vão me ajudar... Sou muito grato a eles", continuou Van Dijk.

O brasileiro Alisson, também do Liverpool, foi eleito o melhor goleiro. "Nós brasileiros acompanhamos muito a Champions. Toda criança, o primeiro presente que recebe é uma bola. Com a bola, vêm os sonhos. Para mim sempre foi um objetivo vir para a Europa e disputar a Champions League. Hoje é uma honra estar aqui recebendo esse prêmio", afirmou Alisson.

Messi não saiu de mãos vazias: recebeu o prêmio de melhor atacante. Já Frenkie de Jong, que jogava pelo Ajax na temporada passada - mas, agora, está no Barcelona -, ganhou o troféu de melhor meio-campista. A inglesa Lucy Bronze foi eleita a melhor jogadora.

Os grupos da Liga dos Campeões:

Grupo A: PSG; Real Madrid; Brugge; Galatasaray;

Grupo B: Bayern de Munique; Tottenham; Olympiacos; Estrela Vermelha;

Grupo C: Manchester City; Shakhtar Donetsk; Dinamo Zagreb; Atalanta;

Grupo D: Juventus; Atlético de Madrid; Bayer Leverkusen; Lokomotiv Moscou;

Grupo E: Liverpool (atual campeão); Napoli; Salzburg; Genk;

Grupo F: Barcelona; Borussia Dortmund; Inter de Milão; Slavia Praga;

Grupo G: Zenit; Benfica; Lyon; RB Leipzig;

Grupo H: Chelsea; Ajax; Valencia; Lille;