PSG entra na briga e faz contato com pai de Messi, afirma jornal

Neymar e Lionel Messi podem estar prestes a jogar lado a lado novamente. Diretor técnico do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo teria entrado em contato com Jorge Messi, pai do jogador seis vezes melhor do mundo, com a missão de abrir uma negociação para tê-lo na equipe. A informação é do jornal argentino Olé.

Segundo o veículo, Leonardo teria expressado, formalmente, a intenção de contratar Messi, além de tomar conhecimento sobre a eventual saída dele do Barcelona. O diretor técnico também quis saber quais seriam as pretensões do astro em termos de salários.

De acordo com o Telefoot, Le Parisien e Sky Sports, todos da França, Neymar já teria conversado com o amigo sobre a possibilidade de transferência dele para o PSG. No início do ano, aliás, Messi teria exigido o retorno do brasileiro ao Barcelona, o que não aconteceu. Além do camisa 10, quem também entrou em contato com o argentino foi o meia-atacante Di María.

Apesar da tentativa do PSG, o favorito para tirar o craque do Barça é o Manchester City. Os ingleses teriam oferecido ao jogador um contrato de três temporadas.

O pai de Messi deve chegar em Barcelona no próximo domingo (30), segundo o Mundo Deportivo, da Espanha. No mesmo dia, o clube catalão prevê nova rodada de testes de coronavírus, para início da pré-temporada.