PSG faz oferta 'insuperável' a Messi, com dois anos de contrato

Já imaginou Lionel Messi e Neymar juntos de novo, mas, dessa vez, no Paris Saint-Germain? Esse cenário pode estar perto de acontecer. Ao menos, é isso que espera o clube francês. O vínculo do craque argentino com o Barcelona encerra ao fim da temporada, e o PSG já tem uma oferta preparada.

Segundo o repórter Marcelo Bechler, da TNT Sports, o time ofereceu um contrato de dois anos, com opção de renovação para mais um. Além disso, a proposta financeira seria "insuperável".

O Barcelona tem a intenção de renovar o contrato de Messi, como o presidente do clube, Joan Laporta, já afirmou. Mas o PSG acredita que seu projeto esportivo consiga atrair o astro. A equipe de Paris foi finalista da última Liga dos Campeões e está na semifinal da atual edição. Inclusive, eliminou o próprio Barça nas oitavas.

A equipe de Messi desconversa sobre a proposta, e diz que o jogador está concentrado apenas nas seis rodadas restantes do Campeonato Espanhol. O Barcelona é atualmente o terceiro colocado do torneio, com 71 pontos. Mas tem um jogo a menos que o líder, Atlético de Madrid, que tem 73 pontos, e que o vice, Real Madrid, também com 71.