PSG perde Neymar, mas obtém primeira vitória na Liga dos Campeões

O torcedor do Paris Saint-Germain teve uma alegria e uma tristeza, em Istambul, nesta quarta-feira (28), diante do Istanbul Basaksehir, pela segunda rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. O time francês venceu pela primeira vez na edição 2020/2021 da principal competição europeia, por 2 a 0, com dois gols do italiano Moise Kean, mas viu Neymar deixar o gramado machucado aos 26 minutos de jogo.

Com a vitória, o PSG somou seus três primeiros pontos e se igualou a Manchester United e RB Leipzig, que ainda se enfrentam nesta quarta-feira (28). O time turco segue sem nenhum ponto ganho.

Logo no aquecimento, as imagens de TV flagraram Neymar reclamar de dores na perna esquerda. O jogador entrou em campo, mas voltou a sentir desconforto, tentou prosseguir na partida, mas acabou substituído por Sarabia. Exames vão mostrar se o craque será desfalque na convocação do técnico Tite para compor a seleção brasileira nos dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

O jogo foi intenso durante os 90 minutos. O Istanbul Basaksehir não se intimidou diante do potente PSG, mas, com isso, abriu espaços em sua defesa. Di Maria e Mbappé criaram várias oportunidades, mas exageraram no preciosismo na hora de definir as jogadas.

Com a ousadia turca durante todo o tempo, o goleiro Navas, com belas defesas, principalmente na segunda etapa, foi um dos destaques da partida.

Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 19 minutos, Mbappé cobrou escanteio da esquerda, toda a zaga turca falhou e Kean nem precisou saltar para abrir de cabeça o placar. O segundo gol saiu em uma das inúmeras jogadas rápidas criadas pelo time francês. O atacante italiano demonstrou grande habilidade para matar com o pé direito, girar e bater de esquerda, sem deixar a bola cair.

As equipes voltam a jogar no dia 4. Como anfitrião, o Istanbul Basaksehir recebe o Manchester United, enquanto o PSG viaja até a Alemanha para encarar o RB Leipzig.

Pelo Grupo E, o Chelsea não teve dificuldades para golear o Krasnodar, na Rússia, por 4x0. O placar poderia ter sido ainda maior, mas Jorginho chutou um pênalti na trave. Callum Hudson-Odoi, Timo Werner, Ziyech e Pulisic fizeram os gols do time inglês, que chegou aos quatro pontos, deixando a equipe russa com apenas um, ao lado de Sevilla e Rennes, adversários ainda nesta quarta-feira. Na próxima rodada, em 4 de novembro, jogam: Chelsea x Rennes e Sevilla x Krasnodar.