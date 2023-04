PSG tem maior folha salarial do mundo: R$ 4 bilhões; veja ranking

O PSG tem a maior folha salarial do mundo. É isso que aponta um levantamento divulgado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport, que reuniu informações sobre os gastos dos grandes clubes europeus na atual temporada. Segundo o veículo, o time de Mbappé, Neymar e Messi desembolsa 729 milhões de euros (cerca de R$ 4 bilhões) por ano com seu elenco, um recorde na história do futebol.

Rivais na Espanha, o Real Madrid e o Barcelona aparecem em seguida. O clube merengue ocupa a segunda colocação, com vencimentos de 519 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões) por ano, e o catalão fecha o top 3, com 457 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões) por ano.

Apesar de não estarem no topo, as equipes inglesas dominam o ranking das 10 maiores folhas salariais do mundo. São cinco times da Premier League na lista - representando metade da relação.

Manchester United é o mais bem colocado da Inglaterra, na 4ª posição, com 453 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões) por ano. O clube é seguido pelo Liverpool, em 5º, com 432 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões); Manchester City, em 6º, com 418 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões); Chelsea, em 7º, com 401 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões); e Arsenal, em 10º, com 251 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão).

As 10 maiores folhas salariais do mundo: