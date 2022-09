PSG tentou vender Neymar ao City no último dia da janela, diz jornal

O último dia da janela de transferências da Europa terminou sem notícias de maior peso, mas por pouco uma bomba não chocou o futebol internacional. O Paris Saint-Germain ofereceu Neymar ao Manchester City, mas o clube inglês rejeitou a proposta. A informação é do diário esportivo Marca.



Segundo a publicação, a diretoria parisiense tentou negociar o craque da seleção brasileira com o City pela relação conturbada que ele vem tendo com Mbappé nas últimas semanas. Por sua vez, os ingleses, que recentemente contrataram o astro norueguês Erling Haaland, não se mostraram dispostos a abrir negociação, levando em consideração também o risco de Neymar tumultuar o ambiente em Manchester, causando "problemas de vestiário" na equipe comandada por Pep Guardiola.



A menos de três meses do início da Copa do Mundo, Neymar vive grande momento com a camisa do PSG. O brasileiro começou a temporada 2022/23 a todo vapor e já acumula nove gols e seis assistências no Campeonato Francês. Apesar da boa fase, a diretoria parisiense parece não ter sido demovida da ideia de se desfazer do jogador, externada pela imprensa francesa no fim de junho.



A decisão por não contar mais com Neymar começou a tomar forma após o clube renovar o contrato com Mbappé, principal referência do projeto esportivo do PSG atualmente. Porém, a estrela francesa de 23 anos exigiu mudanças para estender o seu vínculo. Entre elas, a saída do brasileiro Leonardo do cargo de diretor esportivo, de quem Neymar é próximo.



Durante as conversas pela renovação, Mbappé ainda teria se queixado à diretoria parisiense da indisciplina de Neymar durante a rotina de treinos e na recuperação de lesões. O atacante da seleção francesa acertou no mês passado a sua permanência no PSG até 2025, em uma longa novela que quase terminou com a jovem estrela no Real Madrid.



Neymar foi contratado pelo PSG junto ao Barcelona, em 2017, por 222 milhões de euros (R$ 812 milhões na cotação da época), se tornando o jogador mais caro da história do futebol. Apesar das grandes atuações no Campeonato Francês, o brasileiro não conseguiu levar o clube de Paris ao título da Liga dos Campeões, acumulou lesões e caiu em desgraça com os torcedores. Na última temporada, o atacante fez 13 gols em 28 jogos.