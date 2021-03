Psicanalista e escritor Contardo Calligaris morre aos 72 anos

Faleceu nesta terça-feira (30), aos 72 anos, o psicanalista e escritor Contardo Calligaris, vítima de um câncer no estômago. Ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). A informação foi confirmada por Max Calligaris, filho de Contardo, em publicação no Instagram.

"“Espero estar à altura”. Diante da proximidade da morte, essa foi a frase do meu pai. Ele se foi agora", publicou Max.

Nascido em Milão, na Itália, Contardo era membro da Escola Freudiana de Paris e teve aulas com nomes como os filósofos Roland Barthes e Michel Foucault, além do psicanalista Jacques Lacan. Ele morava no Brasil desde 1989, e se destacou por suas colunas no jornal Folha de S.Paulo, onde escreve de 1999 até fevereiro deste ano.