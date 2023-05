Psicólogo faz live após matar namorada e morre em ação da PM

O psicólogo Givanildo Freitas dos Santos, de 43 anos, matou a namorada e, em seguida, fez uma transmissão ao vivo para tentar impedir a entrada da Polícia Militar em sua casa, em Araçatuba, São Paulo. Ele foi morto dentro de casa. As informações são do Metrópoles.

Givanildo matou Karen Vitória Mariano Pereira, 19, com facadas no pescoço, na madrugada desta sexta-feira (19). Logo depois o suspeito fez várias publicações nas redes sociais. Algumas delas diziam: “Me perdoem”, “Estou indo para a glória” e “Amo vcs”, postou.

Ao perceber a chegada da polícia, o psicólogo iniciou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. A polícia pede para ele se render e sair com as mãos para cima, no entanto, Givanildo permanece trancado no quarto, usando móveis para bloquear a entrada.

Durante a live, o suspeito pede que sua irmã, que mora no apartamento abaixo, vá até o local e questiona se os PMs vão cometer uma “execução”.

O vídeo não mostra os policiais arrombando a porta do quarto. Givanildo teria tentado atacar os policiais e arrancar a arma de um deles. Os policiais entao atingiram o suspeito com dois disparos de arma de fogo. Ele morreu no local.