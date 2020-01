Anitta está com som novo no ar, misturando suas influências do funk e do pop com o pagode soteropolitana. Ela e Psirico lançaram na madrugada desta sexta (31) o single Jogação, que está disponível nas plataformas digitais e no YouTube. O clipe foi gravado durante uma apresentação da música no ensaio do “Bloco da Anitta”, no último fim de semana, no Rio de Janeiro. Psirico dividiu o palco com Anitta e os dois mostraram a parceria em primeira mão para o público presente.

Ouça: