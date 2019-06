Psirico está confirmada como atração das quartas de finais em Salvador

O primeiro jogo do Brasil das quartas de finais da Copa América ainda não tem data ou horário definidos, mas já está confirmado que caberá ao Psirico animar o público que vai se concentrar no Farol da Barra, em Salvador, para assistir à partida. A informação foi confirmada com exclusividade ao CORREIO.

O show ocorrerá na Arena N1 Brahma, evento oficial da Conmebol sediado em cinco capitais do país. Em Salvador, o espaço fica no Farol da Barra. A expectativa é de que sejam reunidas 10 mil pessoas nas arenas durante as partidas do Brasil.

Multidão assistindo ao jogo entre Brasil e Peru, neste sábado (22) (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Além da música, o espaço oferece um telão para que os torcedores possam acompanhar os jogos da seleção brasileira. Nas primeiras partidas do canarinho na Copa América se apresentaram em Salvador a banda Parangolé e o cantor Bell Marques.

Neste sábado (22), é a banda Lambasaia que fará a festa após a goleada de 5X0 do Brasil em cima do Peru. Desde o início da tarde uma multidão se deslocou para o Farol. A estimativa dos organizadores é de que cerca de 6 mil pessoas tenham assistido a partida no local.

Além de Salvador, as cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo também sediam o evento.