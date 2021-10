Psirico faz projeto de covers na Vila do Bem

A Oquei Entretenimento inaugura, nessa quarta (6), no Terminal Náutico de Salvador, no Comércio, a nova temporada da Vila do Bem - vila gastronômica com vista panorâmica para a Baía de Todos, dois ambientes, muita música, drinks e cardápio variado.

Com uma vasta programação musical, o projeto traz na primeira semana, apresentações de Dan Miranda e Léo Melo (quarta/6), Topera e DJ Rafa Gouveia (quinta/7), Psirico com o projeto Psi Experimental, Danniel Vieira e GelaSamba (sexta/8), AMO SUNSET (evento de Ginno Larry), Forró do Tico, Pagode do Willy e Regis Villar (sábado/9), Feijoada do Gravata e Batifun, TK (O Rei do Bar) e Falcão Guig (domingo/10), Água Fresca e Seu Maxixe (segunda/11).

Com o Psi Experimental, o Psirico passeia pelos grandes nomes da música brasileira como Lulu Santos, Titãs, Charlie Brown Jr., Jorge Ben, Titãs e Tim Maia. “É uma alegria voltar com esse projeto tão especial de minha vida. O Psi tem uma necessidade de experimentar e misturar coisas, temos a honra de pensar na frente e não temos. medo das transformações. Vai ser uma experiência incrível”, promete Márcio Victor.

“É um projeto em que trago experimentos, onde exercito a música sem rótulos ou preconceitos. Música foi feita para alegrar os corações e trazer emoções. É bom experimentar novas formas de fazer música. Esse projeto me traz essa liberdade, é muito eclético”, completa.

Reservas antecipadas através do whatsapp (71) 9990-7759