Psirico lança clipe da música Pega na Cabeça; assista

O Psirico lançou na noite da última sexta-feira (4), o clipe do single Pega na Cabeça, composta pelo quarteto J Telles, Magno Sant’anna, Tito Ternura, Julio Fabiano. A canção é um autêntico pagode baiano, com muito suingue, elementos musicais que são marcantes na história do grupo, além de um refrão contagiante.

“O clipe ficou impecável, uma fotografia maravilhosa, com uma energia solar incrível, muito alto astral e que se conecta de forma imediata com o povo. Traz aquela lembrança do pagodão que começamos a fazer no início da carreira, e a música é uma delícia”, falou animado Márcio Victor.

O vídeo foi gravado pela Califórnia Media House, com direção, roteiro e fotografia de Dario Vertere e a montagem/cor de Rafael Moreno.