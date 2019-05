Psit Mota apresenta stand up no Shopping Cajazeiras nesta sexta (10)

O humorista Pisit Mota é destaque na programação do Dia das Mães do Shopping Cajazeiras. O ator baiano apresenta um stand up com piadas relativas ao universo de mães e filhos na sexta-feira (10) , às 19h, na Praça de Alimentação, abrindo as comemorações do Dia das Mães do shopping.

No dia seguinte, sábado (11), véspera do Dia das Mães, o Piso L1 do empreendimento será palco de uma feira de saúde e estética, das 9h às 15h, oferecendo massagem relaxante, reflexologia podal, higienização facial e esmaltação. Terá também uma oficina de salada no pote, para mães que se cuidam e que não abrem mão da boa alimentação, às 14h. A programação especial é gratuita e promete diversão, bem-estar e empreendedorismo para todas as mães.