Psy anuncia retorno e promete novo hit como 'Gangnam Style'

Após cinco anos sem novos lançamentos, o rapper Psy marca seu comeback para o dia 29 de abril. Em publicação nas redes sociais, o artista prometeu um novo hit como “Gangnam Style”, música que se tornou um fenômeno há uma década.

Seu nono álbum será intitulado “Psy 9TH” e estará disponível nas plataformas digitais. No vídeo de divulgação, ele compartilhou um registro dele em 2013, quando falou sobre seus projetos para o futuro em um show.

“Eu sei que muitos de vocês têm altas expectativas sobre meu próximo hit. Para ser honesto, produzi ‘Champion’ em 2002. E levei exatamente 10 anos para produzir uma canção que é mais sensacional que ‘Champion’, com o lançamento de ‘Gangnam Style’ em 2012”, disse.

“O que estou querendo dizer é que, talvez, a próxima vez que vocês vão ouvir uma música como ‘Gangnam Style’ seja em 2022”, finalizou.

O rapper sul-coreano, que já tem mais de duas décadas de carreira, bateu recordes em 2012 por causa de ‘Gangnam Style’. O clipe, por exemplo, se tornou o primeiro vídeo a alcançar um bilhão de visualizações no Youtube.





Um dos responsáveis pela popularização do k-pop fora da Coreia do Sul, ele passou os últimos anos focando em sua carreira como empresário. Sua agência de entretenimento, P Nation, tem contratos com artistas famosos, como Jessi, Hyuna e Dawn.