PT Bahia confirma convenção para o dia 30 de julho

O Partido dos Trabalhadores (PT-BA) realizará sua convenção estadual em Salvador, no próximo sábado (30). O evento acontecerá no Parque de Exposições, a partir das 9h. Não há previsão de presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Será oficializada a chapa que conta com o ex-secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues na disputa pelo Executivo. A vaga de vice é ocupada pelo vereador de Salvador, Geraldo Jr. (MDB). Para o Senado, tenta a reeleição Otto Alencar (PSD).

Para ter acesso ao local, o público precisa realizar um cadastro online prévio, disponível a partir desta terça (26), no site www.jeronimo.com