PT oficializa candidatura de Jerônimo Rodrigues e aposta em ‘continuidade do projeto’ na Bahia

Ex-secretário da Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues teve sua candidatura ao governo estadual oficializada neste sábado (30) durante convenção do Partido dos Trabalhadores (PT), em Salvador. O ato foi realizado no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, e contou com a presença expressiva da militância, inclusive com caravanas de cidades do interior do estado. A chapa oficializada conta ainda com o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Jr. (MDB), como vice e o senador Otto Alencar (PSB) na disputa pela reeleição.

Nomeada “Juntos pela Bahia”, a aliança de apoio é formada pela federação PT, PCdoB e PV, além do PSB, PSD, Avante, Patriota e MDB.

Em uma fala curta, Jerônimo reforçou o tom já evidenciado na pré-campanha, no qual sua imagem é associada diretamente à figura do ex-presidente e pré-candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. No cenário local, o ex-secretário prometeu “continuidade do projeto” iniciado por Jaques Wagner (PT) e citou futuras obras, a exemplo da ponte Salvador-Itaparica.

Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo de formação e professor universitário. Ele disputa pela primeira vez um cargo eletivo. Ingressou na política em 2007, quando assumiu a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, ainda no governo Wagner. Na gestão Rui Costa, antes de assumir como titular da pasta de Educação, comandou a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR).

Presente no evento, o governador Rui Costa ocupou a maior parte do espaço de fala. Exaltou as ações de seu governo e enfatizou oposição à gestão federal.

Além dos nomes oficializados, o evento teve a presença do senador Angelo Coronel, lideranças políticas de municípios baianos, pré-candidatos e pré-candidatas a deputado.