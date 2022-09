Publicitária faz live para relembrar sumiço do irmão no Araguaia

A publicitária Sônia Haas promove sexta-feira (30) uma live no seu canal do Youtube para lembrar a memória de seu irmão, o médico João Carlos Haas, desaparecido nas matas do Araguaia, região localizada no sudeste do Pará, há 50 anos, durante a chamada Guerrilha do Araguaia.

Assim como Haas, diversos outros homens e mulheres desapareceram sem que seus familiares soubessem até hoje se morreram e como morreram na caçada aos militantes do PCdoB que foram para a região com armas em punho e o sonho de uma revolução socialista contra a brutalidade da ditadura.

"Vamos realizar uma live para marcar os 50 anos do desaparecimento de João Carlos e destacar a importância que aquele movimento revolucionário, conhecido como Guerrilha do Araguaia, tem na recente história política do Brasil”, afirma Sônia.

“Nós, familiares de desaparecidos, não esquecemos e vivemos esta ausência sem respostas, numa angústia sem fim”, completa.

O livro em quadrinhos custa R$ 62 e está à venda no site da editora Alameda (divulgação)

De acordo com Sônia Haas, por mais que sejam desmantelados os órgãos e as iniciativas ligadas à justiça e aos direitos humanos, numa clara tentativa de apagar a memória, os envolvidos “nunca vão se calar:

"Pediremos sempre verdade, justiça e memória!”., afirma.

Entre 1972 e 1975, três campanhas militares da ditadura levaram ao desaparecimento de quase 70 pessoas na região do Rio Araguaia. O pouco que se sabe até hoje é resultado dos documentos levantados pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), que apurou, há pouco mais de uma década, a execução de cerca de 40 guerrilheiros pelo exército brasileiro, quando estes já não ofereciam mais nenhuma resistência.

Na ocasião da live, será lançada a pré-venda da HQ Doutor Araguaia - A História de João Carlos Haas, escrita e desenhada por Diego Moreira e Gabriel Kolbe. O livro sai pela editora Alameda. O título custa R$ 62 e está à venda no site da editora.

Participarão da live convidados especiais, como Eurema Gallo de Moraes, psicanalista da Clínica do Testemunho e Ação do Rio Grande do Sul; Geraldo Guedes, da ABMMD – MG, membro da CEE – Coordenação Executiva Estadual; e César Alessandro Sagrillo Figueiredo, da UFNT.