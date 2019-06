Público da Seleção menor que do Ba-Vi

O jogo Brasil 0x0 Venezuela, pela Copa América, terça-feira passada, levou menos torcedores à Fonte Nova do que o primeiro Ba-Vi do ano, disputado no dia 3 de fevereiro, pela Copa do Nordeste. O clássico, que teve torcida única do Bahia e terminou empatado em 1x1, foi visto por 43.381 pagantes, maior público do estádio no ano até agora. Já o jogo da Seleção registrou 39.622. Uma possível explicação está no preço dos ingressos. Enquanto no Ba-Vi o tricolor colocou o bilhete de inteira mais barato por R$ 25 - e o mais caro a R$ 140 -, para ver o Brasil jogar o torcedor desembolsou de R$ 120 a R$ 350 por um ingresso de inteira. O público do empate com a Venezuela ficou atrás também da final do Campeonato Baiano, em que 41.413 pagaram para ver o Bahia vencer o Bahia de Feira por 1x0.

Fazendão fora da Copa América

Embora seja um dos centros de treinamento oficiais da Copa América em Salvador, o Fazendão, CT do Bahia, não foi utilizado por nenhuma das sete seleções que já passaram pela cidade (a Colômbia veio duas vezes). Todas preferiram utilizar os estádios de Pituaçu, Barradão e o CT Toca do Leão, dentro do complexo rubro-negro. O Comitê Organizador Local chegou a deixar o Bahia de sobreaviso para uso em três datas.

Memorial do Vitória ganha camisa de Messi

Eleito melhor jogador do mundo cinco vezes, Messi deixou uma recordação para a torcida rubro-negra após passar cinco dias treinando no Barradão com a seleção argentina para a estreia na Copa América. O craque, que completa 32 anos hoje, autografou uma camisa do Vitória que ficará exposta no memorial do clube, montado na loja do Barradão. Segundo o Vitória afirmou em resposta a um torcedor no Instagram, o camisa 10 assinou a camisa “como forma de agradecimento pela recepção respeitosa que teve na sua passagem pelo nosso santuário”, onde a Argentina treinou de 10 a 14 de junho. No dia 15, tomou 2x0 da Colômbia na Fonte Nova.

Fonte Nova tem aluguel mais barato

Os borderôs das partidas da Copa América revelaram que a Fonte Nova e a Arena do Grêmio são os estádios com o preço mais barato de aluguel: R$ 250 mil cada. Morumbi, Mineirão e Maracanã custaram R$ 350 mil cada um para sediar um jogo da competição. Até o fechamento da coluna, o borderô da Arena Corinthians ainda não havia sido publicado.

Talisca não, Talisquinha sim

Parte dos torcedores e até dos jogadores do Bahia torceu para o tricolor contratar o meia Anderson Talisca, que se recupera de lesão no clube. No entanto, o jogador vai continuar no Guangzhou Evergrande, da China. Quem chegou ao Fazendão foi o irmão do atleta, o atacante Alisson, de 20 anos, apelidado de Talisquinha. Ele tem passagem por Jequié, Planaltina e Olímpia local e reforça o time sub-23 no Brasileiro de Aspirantes.

Falsário usa Bahia para dar golpe

O gerente das divisões de base do Bahia, Marcelo Vilhena, denuncia que um falsário está utilizando o nome dele para enganar jovens que querem ser jogadores. “Fui surpreendido com ligações de pessoas que foram abordadas por alguém se passando por mim. Essa pessoa está ‘agendando’ avaliações e ‘contratando’ atletas em meu nome. É um golpe”, avisou.