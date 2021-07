Público poderá contribuir para a próxima criação do BTCA

A próxima criação do Balé Teatro Castro Alves será baseada nas lembranças que as pessoas têm de Salvador. O público pode colaborar com suas ideias pelo e-mail btca.producao@tca.ba.gov.br ou nos perfis do Balé nas redes sociais Facebook ou Instagram (@btca.oficial). Podem ser enviados vídeos, áudios, textos, fotos, ou alguma imagem que estejam associados a algum ponto de Salvador. Esta ação de reecontro com a cidade faz parte das comemorações dos 40 anos do corpo artístico do Teatro Castro Alves (TCA).

Os materiais serão recebidos em diversos formatos (frases, música, áudios, poema, foto, desenho, registro audiovisual etc.), desde que expressem alguma memória afetiva vivida na capital baiana. Tudo o que for coletado servirá como ponto de partida para a criação da nova montagem da companhia, que celebrará as quatro décadas de BTCA, e busca refletir sobre o quanto de nós é composto pela cidade em que vivemos – as pessoas que nascem em Salvador, as que se mudam para ela, as que renascem nela, e as que passam por ela.

A composição dramatúrgica envolverá uma riqueza de narrativas, a partir da escuta sobre tantos modos de morar, viver ou passar pela capital baiana, também absorvendo histórias dos próprios bailarinos. A obra pretende compor um mosaico das diferenças que marcam a “vida” em Salvador e a maneira como este espaço se incorpora em cada cidadã/cidadão – pelas diversas questões culturais, econômicas, políticas, geográficas, históricas.

BTCA

Companhia pública de dança contemporânea fundada em 1981, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) tem direção artística de Ana Paula Bouzas e é um corpo artístico estável do Teatro Castro Alves (TCA), vinculado à Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e à Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (SecultBA). Conta no seu repertório com mais de 90 montagens de importantes coreógrafos. Em sua história recente, destacam-se “Lub Dub” (2017), “Urbis in Motus” (2017), “Tamanho Único” (2018), “CHAMA: Coreografia para artistas incendiárixs” (2018) e “A História do Soldado” (2019), esta em parceria com a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA). Em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, BTCA e OSBA mais uma vez se conectaram para promover colaborações artísticas em parceria, estreando seis criações inéditas encenadas e transmitidas ao vivo pela internet e TVE Bahia, dentro do projeto “Voltando aos Palcos”.