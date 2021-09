Pugilista de 18 anos morre após ser nocauteada em luta

Uma luta de boxe terminou de forma trágica. A pugilista mexicana Jeanette Zacarias Zapata, conhecida como "La Chiquitaboom", morreu após ser nocauteada pela canadense Marie Pier Houle.

A luta aconteceu no último sábado (28), no GVM Gala Internacional, em Montreal, no Canadá. Jeanette, que tinha apenas 18 anos, sofreu convulsão ao ser nocauteada. Ela foi levada para o hospital e ficou internada por cinco dias, mas não resistiu.

Il a beaucoup été question du knock-out subi par Jeanette Zacarias Zapata en mai dernier au Mexique, mais à ma connaissance, personne n’avait encore vu les images : pic.twitter.com/E9t2jWqlj5 — Francis Paquin (@FPaquinRDS) August 31, 2021

De acordo com a organização do torneio, a pugilista foi colocada em coma induzido para evitar lesões neurológicas. Na noite de quinta-feira (2), Yvon Michel, promotor da luta, confirmou a morte da atleta.

"É com grande tristeza e tormento que soubemos, por um representante de sua família, que Jeanette Zacarias Zapata faleceu esta tarde às 15h45", escreveu Yvon Michel.

Adversária de Jeanette, Marie Houle usou as redes sociais para lamentar o acidente.

"O boxe traz muitos riscos e perigos. Este é nosso trabalho, nossa paixão. Nunca, para sempre, a intenção de machucar seriamente um oponente fez parte dos meus planos", lamentou.