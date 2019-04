'Pulei na água e tentei tirar o corpo dela', diz pai de Carol Bittencourt

O pai da modelo Caroline Bittencourt, 37 anos, Orlei Barbosa, foi nesta segunda-feira (28) para Ilhabela, no litoral de São Paulo, acompanhar as buscas pela filha, desaparecida desde ontem, quando caiu de um barco. Hoje pela tarde, o corpo foi achado a cerca de 4 km do local do acidente. "Eu pulei na água e tentei retirar o corpo dela", afirmou Barbosa ao Brasil Urgente, da Band.

(Foto: Reprodução)

Barbosa disse que não gosta de falar com a imprensa, mas aceitou conversar com José Luiz Datena como uma "última homenagem" à filha, que era modelo e apresentadora. "Estou fazendo isso por ela. Ela era da mídia, ela gostava disso.(...) Estou profundamente chateado com tudo isso. É uma homenagem a ela."

De acordo com a Capitania dos Portos, o corpo foi achado perto da praia das Cigarras, em São Sebastião. Três embarcações dos bombeiros marítimos participaram da operação de resgate, além de helicóptero. O corpo foi para o IML de São Sebastião.

Carol desapareceu por volta das 16h30 de ontem, quando fazia um passeio de barco em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Uma forte tempestade teria motivado a tragédia. Estavam no barco somente Carol, Jorge Sestini e os cachorrinhos dela. A agente de Carol, Andreia Boneti, disse à Folha de S. Paulo que a modelo pulou para resgatar sua cadela spitz. Depois, Sestini pulou para resgatar a mulher, de acordo com a agente.

Nas redes sociais, Carol chegou a compartilhar um vídeo curto que mostrava estar em um barco no domingo à tarde.

A embarcação com Jorge e Caroline deixou a ilha com destino à Praia Pontal da Cruz, quando, devido à força dos ventos e da maré, a modelo foi lançada ao mar. Segundo relatos feitos por Jorge ao Gbmar, logo após ser resgatado, ele teria se jogado na água, mas não conseguiu salvar Caroline. O barco teria ficado à deriva e levado em direção ao alto mar. O barco foi localizado na manhã desta segunda.



A prefeitura de Ilhabela decretou estado de emergência na manhã desta segunda-feira, 29, após fortes chuvas com rajadas de vento de até 123 km/h atingirem o arquipélago neste domingo, 28. O vendaval no litoral norte derrubou cerca de 300 árvores, interditou a estrada de Castelhanos e o pier principal da ilha e deixou sem energia e telefonia diversos bairros.

Carol tinha 37 anos e deixa, além do marido, a filha Isabelle, 17, de outra relação. Ela ganhou visibilidade nacional em 2005, quando foi barrada no casamento de Daniella Cicarelli e Ronaldo Nazário, em um castelo da França. Na época, namorava o empresário Alvaro Garnero. Ela trabalhou como repórter e apresentadora na RedeTV! e RecordTV, além de ter forte presença online.