Pulse Abarth surpreende pelo desempenho, mas custa R$ 150 mil

“Há uma certa satisfação em humilhar carros maiores e mais caros com um hatchback”. Essa frase é de Carlo Abarth, engenheiro italiano que criou a preparadora em 1949 e que, desde 1971, é controlada pela Fiat.

A filosofia do preparador chegou ao Brasil a bordo do Pulse, uma espécie de crossover. Não é barato, custa R$ 150 mil, mas exibe a mesma potência de modelos bem maiores, como o Jeep Commander. Isso porque ambos compartilham o mesmo conjunto motriz: câmbio automático de seis velocidades e motor 1.3 litro turbo.

O veículo tem quatro airbags e freio de estacionamento elétrico O interior é escuro com detalhes em vermelho A transmissão é automática de seis velocidades A tecla Poison aumenta a esportividade do crossover Na cor preta, as rodas são de 17 polegadas A marca da Fiat não aparece nesse Pulse e o escape tem saída dupla

Esse propulsor entrega 180 cv de potência com gasolina e 185 cv com etanol. O torque máximo, liberado a 1.750 giros, é de 27,5 kgfm com qualquer combustível.

No Pulse, cada cv de potência movimenta 6,92 kg, enquanto no SUV da Jeep essa relação é de 9,27 kg/cv. Ou seja, no Fiat o propulsor leva 40% a menos de peso, o que reflete no desempenho.

COMO ANDA ESSE ABARTH

O volante tem boa empunhadura e, como a coluna de direção tem ajuste de profundidade e altura, é fácil ficar bem acomodado para dirigir.

A engenharia da Fiat recalibrou a suspensão, que ficou mais firme nos dois eixos. A direção é mais direta e os pneus mais aderentes.

Mesmo tendo 18,8 centímetros de altura livre do solo, o veículo se comportou muito bem em velocidades mais altas.

Tinha dúvida sobre o sistema de freios a tambor na traseira. No entanto, as frenagens não foram comprometidas. Se fossem a disco seriam melhores, porém deixaria o veículo mais caro.



BALANÇO DE MARÇO

Com cinco dias úteis a mais em relação a fevereiro, março foi um mês altas nas vendas de automóveis: 55,79% maior que no mês anterior. No total, foram 186.583 emplacamentos de automóveis e comerciais leves no último mês. Na soma do trimestre, foram 436.802 emplacamentos, volume 16,61% superior ao obtido em 2022.

No entanto, a Fenabrave, entidade que reúne os revendedores, está pessimista. “Apesar deste aumento percentual, não vimos, ainda, a recuperação do setor para os níveis obtidos até 2019, antes da pandemia”, desabafou Andreta Jr., presidente da Fenabrave.

O executivo completa “Estamos diante de um cenário, novamente, desafiador para 2023, que apresenta alto endividamento das famílias, aumento da inadimplência, além da alta de juros e seletividade de crédito por parte das instituições financeiras, o que vem restringindo a demanda por parte do consumidor, que vem perdendo seu poder de compra”.

DIVISÃO ENTRE FABRICANTES

Contabilizando carros, picapes e vans, a Fiat liderou em março com 22,22% das vendas, ou seja, teve 41.450 emplacamentos no último mês. A segunda colocação ficou com a Chevrolet (16,07%) e a terceira com a Volkswagen (12,54%).

A Toyota ficou em quinto (9,27%) e a Hyundai em sexto (8,72%). Da sexta à décima posição ficaram: Jeep (7,62%), Renault (6,26%), Honda (3,61%), Nissan (3,55%) e Citroën (1,52%).

MERCADO DAS MARCAS PREMIUM

Na disputa pelo mercado de luxo, a BMW manteve a liderança com 1.354 emplacamentos.

A Volvo somou 768 licenciamentos e a Audi teve 590 unidades emplacadas, perdendo a terceira posição para a Porsche, que vendeu 613 modelos.

Na sequência, ficaram Mercedes-Benz (574) e Land Rover (525).

MAIS EMPLACADOS NO PAÍS

A picape Strada, da Fiat, liderou novamente os emplacamentos em março, com 9.935 unidades. A novidade é a segunda posição do Hyundai HB20 (8.363), que superou o Chevrolet Onix (8.283), terceiro colocado.

O Hyundai HB20 se destacou em março, superando o Chevrolet Onix

Mesmo em seu melhor mês de vendas no ano, o Onix também foi ameaçado pelo Volkswagen Polo (8.197), quarto colocado.

A quinta posição ficou com o Onix Plus (7.104), sedã mais vendido, e a sexta, com o Jeep Compass (6.988), líder entre os SUVs.

Da sétima à décima posição ficaram: Renault Kwid (6.704), Fiat Mobi (6.384), Fiat Argo (6.171) e Hyundai Creta (5.851).

OS PREFERIDOS NA BAHIA

No mercado estadual, a Fiat Strada ficou em primeiro lugar, com 478 licenciamentos. A segunda posição ficou mais um mês com Hyundai Creta (333), que foi seguido pela Fiat Toro (314). O Chevrolet Onix (304) ficou na quarta colocação e o Jeep Compass (283), na quinta.

A Montana surpreendeu e foi o 10º modelo mais vendido na Bahia

Do sexto ao décimo colocados ficaram: Chevrolet Tracker (259), Toyota Hilux (249), Toyota Corolla Cross (227), Fiat Pulse (213) e Chevrolet Montana (210).

Destaque no ranking baiano para a presença das três picapes entre os 10 mais vendidos e para a segunda posição do Creta.

MITSUBISHI: MAIS GARANTIA

Depois da Toyota, Hyundai, Kia e Caoa Chery, a Mitsubishi anunciou que todos os seus veículos vão contar com cinco anos de garantia.

A ação contempla a linha 2024, que começa a ser oferecida nas próximas semanas.

A empresa vende no Brasil apenas três produtos: Pajero Sport, Eclipse Cross e L200 Triton.