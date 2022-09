Pumas diz que Daniel Alves sofreu lesão no joelho; jogador nega

Cotado para integrar a delegação brasileira na disputa da Copa do Mundo, em novembro, no Catar, o lateral direito Daniel Alves sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e não tem prazo para recuperação. Pelo menos foi o que divulgou o Pumas, clube que o jogador defende no México.

Porém, minutos depois do clube ter soltado o comunicado nas redes sociais, Daniel Alves usou o seu perfil oficial para negar a lesão. O lateral disse que sofreu uma pancada durante o treino e que por precaução não foi relacionado para a partida contra o Juárez, nesta sexta-feira (30), pelo Campeonato Mexicano.

Pumas soltou comunicado relatando lesão de Daniel Alves (Foto: Reprodução)

"Vão zicar outro, pelo amor de Deus! Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei", escreveu Daniel em uma postagem que noticiava a lesão.

Aos 39 anos, Daniel Alves mantém a esperança de ser convocado por Tite para a Copa do Mundo. O lateral direito não foi chamado para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos antes do Mundial, e não tem presença garantida na Seleção Brasileira.

Daniel Alves está no Pumas desde julho deste ano, quando deixou o Barcelona. O jogador disputou 12 partidas pelo clube mexicano e deu três assistências, mas não vive bom momento e recentemente foi alvo de críticas da torcida.