Pumas pede R$ 25 milhões de indenização a Dani Alves após prisão

O Pumas, do México, quer que Daniel Alves, preso preventivamente na Espanha, pague uma indenização de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25,5 milhões). A equipe alega que o lateral, que é acusado de agressão sexual, infringiu os termos de comportamento previstos no contrato assinado por ele mesmo em julho de 2022.

No dia 20 de janeiro, mesma data em que a prisão preventiva do brasileiro foi decretada na Espanha, a diretoria do clube mexicano enviou um e-mail a Daniel Alves comunicando a rescisão do contrato e o notificando sobre o pedido de indenização. A demissão, por justa causa, foi anunciada no mesmo dia pelo presidente do clube, Leopoldo Silva.

Segundo o site UOL, que teve acesso ao documento, Pumas usa o contrato assinado com Daniel Alves para argumentar sobre a rescisão do contrato e a cobrança da indenização milionária. Há cláusulas que penalizam o envolvimento em casos de doping, "em qualquer escândalo que se torne público" ou em "qualquer ato que seja considerado crime na legislação do país em que tenha acontecido".

O clube alega que o caso do brasileiro se enquadra no terceiro termo e, por isso, exige uma compensação financeira.

''Devido a gravíssimos descumprimentos do jogador, nos termos dispostos nas cláusulas décima quarta e décima quinta do contrato, o jogador está de forma irremediável obrigado a ressarcir o clube com o pagamento da indenização prevista na cláusula décima quinta do contrato, na quantia de US$ 5.000.000 (cinco milhões de dólares americanos), líquidos, ou seja, livres de qualquer imposto ou retenção'', diz o Pumas.

Ainda no e-mail, assinado pelo advogado do clube mexicano, o Pumas afirma que "se reserva o direito de executar todas e quaisquer ações diante da Fifa e/ou em qualquer outra jurisdição pertinente e competente, para reclamar a indenização, que foi pactuada nos termos da cláusula décima quinta do contrato".

Daniel Alves chegou ao Pumas em julho do ano passado. Ele fez apenas 13 jogos pelo time, com quatro assistências e sem gols marcados.

A última vez que o lateral entrou em campo foi no dia 8 de janeiro, quando a Justiça Espanhola já havia aberto um procedimento para investigá-lo. Ele atuou por 45 minutos e deu passe para gol na vitória por 2x1 sobre o Juárez, pelo torneio Clausura.