Punição é mantida e Douglas está fora do jogo contra o Cruzeiro

O técnico Enderson Moreira ganhou um desfalque para o jogo de despedida do Bahia em 2019. O goleiro Douglas, expulso na 26ª rodada diante do Vasco, e que vinha atuando por conta de um efeito suspensivo conseguido antes do Ba-Vi, teve a punição de duas partidas mantida em julgamento pelo Pleno do STJD e não enfrenta o Cruzeiro, domingo (2), às 16h, em Pituaçu.

Com isso, a tendência é que Anderson ganhe uma nova oportunidade entre os titulares. Com o cumprimento da pena já neste jogo, no entanto, Douglas estará livre para atuar pelo Bahia no ano que vem. O camisa 1 atuou em 49 jogos dos 75 do tricolor na temporada, sendo 26 deles pela Série A.

Vale lembrar que Douglas chegou ao Fazendão como parte do negócio envolvendo a ida do lateral esquerdo Juninho Capixaba para o Corinthians. O goleiro assinou por três anos com o tricolor e tem contrato até o final de 2020.