Punida por doping, Tandara comemora restrição de mulheres trans na natação

A jogadora de vôlei Tandara Caixeta, que foi campeã olímpica com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Londres, 2012, gerou polêmica nas redes sociais ao se posicionar a favor da decisão que impede a participação de mulheres trans em competições de natação da Federação Internacional de Natação (Fina).]

"Como sempre disse, eu não sou contra ninguém, sou contra a injustiça. Essa regra deveria se estender a todos os esportes", escreveu a atleta.

A nova determinação da Fina diz que mulheres que passaram pela transição após a puberdade masculina não vão poder competir em torneios femininos. Para a instituição, só serão aceitas as mulheres que completarem o processo de transição até os 12 anos de idade.

Desde a madrugada desta terça-feira (21) Tandara vem recebendo mensagens de repúdio ao seu comentário. Muitos deles, inclusive, citam o fato dela ter feito a crítica e estar punida pelo uso de doping. Ela recebeu a punição máxima determinada pela Federação Internacional de Vôlei, quatro anos, por usar ostarina, um anabolizante que mexe com o metabolismo e ajuda no ganho de massa muscular.

"Tandara além de transfóbica também é muito cara de pau. Foi pega no doping por encher o c* de ostarina e vem reforçar esse discurso de vantagem. Que ódio", escreveu uma usuária do Twitter.

Outra mulher, dessa vez no Instagram, comentou respondendo a publicação da jogadora. "Desculpa minha querida, mas você deixou de ser exemplo a partir das suas próprias atitudes, portanto não venha julgar ou expor algo que você não tem créditos para tal. Aliás, segundo os acontecimentos você precisou usar anabolizantes para tirar vantagens numa Olimpíada. Chega de passar vergonha com posicionamentos sem fundamentos! Ah, e na política cuidado com seu posicionamento. Se não for o correto já sabe, né? Melhore", desabafou.

Por conta do doping, Tandara resolveu direcionar sua carreira para a política. Ela se filiou MDB de São Paulo e vai concorrer ao cargo de deputada federal nas eleições marcadas para este ano.

Veja a publicação feita por Tandara