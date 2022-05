Punida, Rússia considera trocar Uefa pela Confederação Asiática

A Federação Russa de Futebol (RFU) pode deixar a Uefa e migrar para a Confederação Asiática (AFC). A troca, ainda em estudo, seria em resposta às punições que a entidade europeia impôs ao país, por causa da guerra na Ucrânia. Entre elas, estão as ausências dos clubes locais na Liga dos Campões, Liga Europa e Liga Conferência.

As novas sanções foram anunciadas pela Uefa na última segunda-feira (2), e também envolvem as seleções masculina - que foi banida da Liga das Nações e Eliminatórias da Copa do Mundo - e feminina, que ficará de fora da Eurocopa.

"Acho que chegou a hora de pensar seriamente em uma possível mudança para a Confederação Asiática de Futebol", disse Dmitry Pirog, vice-presidente do Comité de Desportos da Federação à televisão estatal russa Match TV.

Pirog justifica que a mudança é válida já que não há previsão para o fim das punições. A medida aumentaria as chances dos clubes e das seleções da Rússia de disputarem competições internacionais organizadas pela AFC.

No entanto, a ideia de mudar de confederação não é unânime e já encontra resistência. Vyacheslav Koloskov, ex-presidente da Federação Russa, rechaçou a ideia, se posicionando contra a migração de confederação. "Se formos à Ásia, nunca mais voltaríamos à Europa e seria a morte do futebol russo", disse.