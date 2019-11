Pussycat Dolls deve anunciar seu retorno aos palcos amanhã

Sandy e Junior, KLB, Spice Girls, Backstreet Boys, Kelly Key... A grande lista de retorno aos palcos em 2019 deve ganhar mais um integrante de peso. A girlband The Pussycat Dolls deve dar o ar das graças já neste ano, durante uma apresentação no reality inglês 'The X Factor: Celebrity', que acontece no próximo domingo.

Quem anunciou a participação das Pussycat no ''X factor'' foi Louis Walsh, jurado da competição, na última segunda-feira. Além da participação no programa, o grupo deve fazer uma entrevista nesta quinta-feira no ''Good morning Britain''.

Entretanto, o retorno não deve ser com elenco completo, já que Melody Thornton não assinou o contrato.

Datas da turnê

Além do retorno durante o programa, o grupo está planejando o lançamento de canções inéditas e uma turnê pelo Reino Unido em 2020. A rádio Heart divulgou as datas das apresentações.

6/04 – Motorpoint Arena, Cardiff

8/04 – Resorts World Arena, Birmingham

9/04 – Motorpoint Arena, Nottingham

11/04 – SSE Hydro, Glasgow (DF)

12/04 – Utilita Arena, Newcastle

14/04 – Manchester Arena, Manchester

15/04 – First Direct Arena, Leeds

17/04 – The O2 Arena, London

Ainda não há data de início das vendas dos ingressos para o público geral.