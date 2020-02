Pyong é acusado de assediar Marcela e Flayslane durante festa no BBB20

As festas no BBB20 sempre rendem até a manhã do dia seguinte e, neste sábado (8), não seria diferente, principalmente nas redes sociais. Durante a festa Guerra e Paz, o hipnólogo Pyong Lee teve um comportamento diferente do que o público esperava.

Internautas acusam o brother de assediar Marcela e Flayslane. Ele chegou a tentar beijar Marcela, que o afastou várias vezes. Mesmo assim, ele insistiu. "Amanhã a gente vai conversar", disse a sister.

Depois de várias tentativas, ela foi mais incisiva com Pyong. "Pyong! Para! Tá doido? O que é isso?", repreendeu. Ele fez cara de triste e tentou de novo. Em outro momento, ele passou a mão nas coxas da ginecologista.

Além de Marcela, Pyong também apalpou a bunda de Flasylane enquanto ela dançava. O comportamento do brother chateou quem torcia por ele.