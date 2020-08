Pyong Lee revela presente da esposa que produção do BBB20 o proibiu de usar

O hipnólogo Pyong Lee, oitavo eliminado do reality show Big Brother Brasil (BBB20), revelou um presente para lá de inusitado que ganhou de sua esposa, Sammy Lee, para que ele levasse para o programa da Globo. Mas, segundo ele, uma regra do programa fez com que o item curioso fosse barrado pela produção.

No intuito de marcar seu território, Sammy mandou estampar duas cuecas do marido com fotos dela. O casal mostrou o presente em um vídeo publicado nesse sábado (15) no YouTube do hipnólogo (assista no final do texto).

(Reprodução/YouTube)

Pyong Lee contou que as cuecas até passaram por uma análise e a produção tentou esconder a marca que aparecia estampada no elástico. Mas, como os confinados são proibidos de levar fotos para dentro da casa, as peças não foram aprovadas.