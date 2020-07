Quadrilha é presa quando tentava assaltar ônibus de turismo perto de Alagoinhas

Uma quadrilha especializada na prática de roubo a ônibus foi presa na noite de quarta-feira, nas proximidades do município de Alagoinhas. A ação aconteceu no Km 118 da BR 101. Com os cinco homens foram apreendidos duas armas de fogo, munições e arma branca.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que os agentes federais faziam incursões e policiamento ostensivo na rodovia, quando visualizaram um veículo Ford/Eco Sport ‘emparelhar’ com um ônibus de turismo e seus ocupantes apontavam armas de fogo, na tentativa de fazer o veículo parar.

O condutor do Eco Sport ao perceber a presença da viatura da PRF desistiu da ação criminosa e empreendeu fuga em alta velocidade, foi quando teve início um acompanhamento tático que perdurou por alguns quilômetros.

Os policiais conseguiram interceptar o carro na altura da entrada do bairro Mangalô, após o motorista perder o controle do veículo e colidir com um poste de metal na lateral da pista.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que dois deles estavam armados com revólveres e mais dois utilizavam arma branca (faca/facão). Foi dada voz de prisão em flagrante aos cinco homens com idades entre 20 e 24 anos.

Aos policiais, os presos confessaram a tentativa de assalto ao ônibus e relataram que são responsáveis pela prática de ilícitos na região, principalmente, roubo a veículos de transporte de passageiros.

Os revólveres, munições, veículo e todo material apreendido foram apresentados à Delegacia de Polícia civil de Alagoinhas (BA) para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.