Quadrilha especializada em roubos a motoristas de apps é desarticulada na Bahia

Uma quadrilha de assaltantes de motoristas de aplicativos, liderada por uma mulher cadeirante, foi desarticulada por equipes da 23ª Delegacia Territorial (DT), de Lauro de Freitas.

As investigações que levaram até o grupo começaram após o latrocínio de Rafael Barbosa Souza, de 33 anos, ocorrido em 29 de dezembro do ano passado. Rafael tinha aceitado uma corrida do bairro de Vida Nova para o centro daquela cidade.

Em março de 2021, um homem e uma mulher com deficiência foram presos por equipes da delegacia.

Segundo o titular da 23ª DT / Lauro de Freitas, delegado Joelson Reis, o grupo formado por dois casais roubava veículos e pertences dos motoristas em Salvador, Região Metropolitana e algumas cidades do interior.

Na terça-feira (4), a unidade levantou novas informações que podem levar a prisão de dois integrantes da quadrilha, que ainda estão foragidos.

“Logo no início de março prendemos o autor do disparo que resultou na morte de Rafael Barbosa. Em seguida, no dia 24 do mesmo mês, prendemos a mulher cadeirante. Ela era a líder do grupo. Era quem planejava tudo e dava a voz de assalto. Também se aproveitava da sua deficiência física para não levantar suspeita”, detalhou.

Os quatro integrantes do grupo estão com prisões preventivas decretadas. “Acompanhamos quatro ocorrências registradas contra esse grupo. As vítimas os reconheceram. Infelizmente Rafael Barbosa acelerou o veículo quando recebeu a voz de assalto e foi atingido pelo disparo”, complementou.