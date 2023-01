Quadro com orixás voltará ao planalto após ser retirado no governo Bolsonaro

A pintura "Orixás", feita pela artista plástica Djanira da Motta e Silva, retornou à exposição pública no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, após ter sido retirada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A informação foi compartilhada à imprensa durante a posse da ministra da Cultura, Margareth Menezes. A esposa do presidente, Janja, afirmou que a pintura está com uma avaria.

"Havia um furo feito de caneta na tela. Mas vai voltar ao local que pertence, o Palácio do Planalto. Vai estar numa exposição agora em janeiro, mas vai voltar. Aliás, faremos todo o trabalho de recomposição do acervo, vamos tratar isso com muito carinho", disse.

Vale lembrar que em 2018, após a eleição de Bolsonaro, a Folha de S. Paulo afirmou que a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, mandou retirar todas as obras de arte e imagens com simbologia católica do Palácio da Alvorada, já que é evangélica. A Secretaria-Geral da Presidência negou que a retirada do quadro "Orixás" tenha sido motivada por intolerância religiosa.