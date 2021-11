Quais são os significados dos sonhos mais comuns?

Sonhos são experiências exclusivas que podem ser, ou não, levadas a sério pelos sonhadores, mas a verdade é que, poucas coisas são tão misteriosas quanto o ato de sonhar.

Dificilmente alguém poderá dizer que nunca teve um pesadelo assustador, que ficou gravado na memória mesmo após anos se passarem. Assim como é difícil conhecer alguém que nunca tenha sonhado que estava voando ou viajando.

Embora existam muitos estudos sobre o porquê dos seres humanos (e outros animais) sonharem, ainda não existe um consenso sobre o tema e muitas pessoas acabam ficando satisfeitas em conhecer o significado místico, esotérico ou religioso dos sonhos, como é possível encontrar em sites como o Apsique, por exemplo.

Abaixo, uma seleção com os sonhos mais populares e alguns de seus possíveis significados:

Sonhar que está caindo

Sonhar que está caindo pode sinalizar que o sonhador está amadurecendo, abandonando velhos hábitos e se tornando uma pessoa melhor.

Se quem sonha que está caindo se levanta rapidamente, é sinal de que uma personalidade honrosa está se solidificando.

Segundo o site Lapsiche, se no sonho há filhos caindo, é possível que alguém próximo esteja prestes a engravidar.

Cair de um telhado sinaliza que alguns planos podem dar errado.

Já cair de joelhos é um sinal de que podem acontecer situações humilhantes em um período próximo.

Sonhar com demissão

Segundo João Bidu, em matéria publicada no portal Terra, sonhar que entregou a própria demissão, pode significar que as pessoas com quem o sonhador trabalha são seus amigos e gostam dele. Se o sonho for com outras pessoas pedindo demissão, a indicação é de que boas coisas estão se aproximando.

Sonhar que perdeu os dentes

Sonhar que perdeu os dentes é um dos sonhos mais incômodos e assustadores que uma pessoa pode ter. Geralmente, esse sonho pode estar associado a problemas financeiros, amorosos, sexuais ou doença e morte na família.

Sonhar com morte

Sonhar com morte costuma ser muito desagradável, mas pode ter bons significados.

Sonhar com uma pessoa falecida pode significar sorte no jogo ou a solução de causas jurídicas.

Sonhar que está morto também pode sinalizar riqueza se aproximando.

Quem sonha que está falando com a morte pode estar, simplesmente, vencendo os próprios medos e sonhar que está morrendo, geralmente, sinaliza casamento próximo e saúde fortalecida.





Sonhar com desconhecido

Ver pessoas desconhecidas em um sonho pode ser um sinal de que a casa do sonhador ficará ainda mais feliz.

Se, no sonho, um desconhecido é abraçado, acredita-se que haverá uma viagem em breve.

Quando um desconhecido é beijado em um sonho, pode ser um sinal de que a sensualidade do sonhador está aflorada.

Quando há uma briga com um desconhecido no sonho, a indicação é que o sonhador tome cuidado com fofocas e conversas improdutivas.

Como se pode notar, sonhos podem ter diversos tipos de significados, tanto que envolvam a psique e o subconsciente, como outros relacionados ao mundo espiritual e místico, especialmente para os que acreditam e buscam encontrar respostas ou sinais do universo imaterial.

As interpretações acima são alguns dos exemplos das interpretações populares, vindas de histórias, mitos, lendas e contos passados de geração em geração, através das culturas de diversos povos, dos mais variados países do mundo.

Você conhece alguma interpretação diferente para esses sonhos?

Compartilhe esse conteúdo e deixe o seu comentário!

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.