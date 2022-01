Qual a importância do funil de vendas para o seu negócio?

Sendo uma ferramenta dentro do Marketing Digital, o funil de vendas é uma parte essencial para se consolidar um bom processo de compra e venda dentro do seu negócio.

Ainda que sua aplicação, teoricamente, seja simples, na prática, existem diversos métodos para tornar este o mais eficaz possível, acarretando em ótimos números para a sua empresa.

Por este motivo, no artigo de hoje, apresentaremos para você, caro leitor, o que é funil de vendas e qual a importância que o mesmo possui para dentro do seu negócio, fazendo-o perceber o potencial real da ferramenta, lhe permitindo ser mais competitivo dentro do mercado comercial. Aproveite e boa leitura!

O que é?

Também chamado de pipeline, o funil de vendas se trata de um modelo de estratégia que mostra toda a jornada do cliente desde o seu primeiro contato com o produto que a empresa oferece até a efetivação da compra. Em alguns casos, este ainda pode ir além da venda, mostrando também o pós-venda e o feedback daquele que adquiriu o produto.

Este consiste em conduzir ou acompanhar o possível comprador a partir do momento em que ele toma conhecimento sobre a sua solução vendida para determinado problema até o fechamento do negócio.

Quais são suas etapas?

O funil de vendas é dividido em três etapas diferentes e distintas, sendo estas: topo, meio e fundo. Elas também são conhecidas como ToFu ( Top of the Funnel), MoFu( Middle of the Funnel) e BoFu (Bottom of the Funnel).

Cada uma destas tem uma parte extremamente importante durante toda a experiência do seu cliente final dentro do mesmo. Para que possa entender melhor como estes funcionam, explicaremos agora, cada um destes, começando por:

Topo - o aprendizado e a descoberta

No topo (ToFu) é conhecido como a etapa da conscientização do cliente sobre o seu produto, pois é nesta que a pessoa que era indiferente à sua marca ou a necessidade do problema entenderá sobre o mesmo.

Colocando em outras palavras, o possível cliente não buscava em nenhum produto ou serviço relacionado porque desconhecia esta procura. Logo, se este é um problema que não acontecia em sua vida, não existia motivos para que a mesmo fosse procurar por uma solução.

Meio - o reconhecimento do problema e a consideração de solução

O ponto que marca a passagem da primeira etapa para a segunda é quando o seu visitante reconhece e percebe como este problema pode ser prejudicial.

Aquele que já leu bastante sobre o assunto e admite que realmente tem uma procura deste tipo de produto busca, agora, por maneiras de sanar e resolver, de uma vez por todas, o problema em questão.

Nesta etapa, lidamos mais com aqueles que se interessam pelo produto e pela marca. Pessoas que já interagiram com o conteúdo fornecido no site e lhe dão as informações básicas de contato delas em troca do acesso a algo que elas desejam.

Fundo – A decisão da compra

Por fim, na BoFu estamos lidando com um cliente que já consumiu de nosso conteúdo e é adequado a, até mesmo, realizar propagandas sobre o mesmo, recomendando-o para aqueles que são conhecidos pelo mesmo.

Uma vez que bem informadas, essas pessoas estão prontas para receber o contato do vendedor, uma vez que já apresentam uma grande intenção de adquirir o item ao qual estas se dedicaram a aprender.

Ele alavancam resultados

Como vimos durante o artigo, o funil de vendas é capaz de não apenas consolidar uma compra, mas aumentar as chances de cada um que passe pela experiência de usufruir de seus serviços e fidelizar a sua marca.

Marketing digital e todas as suas ferramentas são extremamente importantes para aqueles que desejam alavancar as vendas. A internet traz grandes vantagens para quaisquer negócios.

