Qual a melhor música do Carnaval 2021? Vote no Troféu Correio Folia

Tão tradicional quanto o Rei Momo e os trios elétricos é a virose, batizada com o nome de um hit tão viral quanto a própria, que toma conta da cidade após o Carnaval. Só que em 2021 a doença resolveu se adiantar, chegando antes mesmo do Fuzuê.

Assim não só a festa foi cancelada, como a "lá ela" foi recebeu o nome de covid-19, alcunha bem mais sem sal que as ancestrais Lepo Lepo e Ziguiriguidum.

E como fica a, citando Márcio Victor, música do Carnaval em meio a esse parangolé todo? Além de não ser entoada da Barra a Ondina, não vai ter uma virose para chamar de sua.

Em meio a tanta sofrência, surge uma luz no fim do Pinel: o Troféu Folia Correio 2021 para premiar a mais tocada nas lives, varandas e aplicativos de streaming nesse Carnaval diferente.

Mesmo sem festa na rua, haverá Carnaval nas páginas e no site do CORREIO. O projeto Correio Folia em Casa irá homenagear Moraes Moreira com o slogan "É Carnaval. Mesmo em casa, tamo junto". Serão publicadas diversas reportagens especiais, programas ao vivo, podcasts, playlists e entrevistas.

O "prato principal" vai ser o programa ao vivo especial "Os Carnavais de Moraes", que vai ao ar no dia 16, em todas as redes sociais do jornal a partir das 14h com transmissão do E–Stúdio e ITS Brasil. A atração terá participação de grandes nomes da música baiana como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes, Márcio Victor, entre outros, que homenagearão o poeta e compositor que morreu no ano passado.