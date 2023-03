Qual é a importância da cultura ágil em momentos de transformação digital?

A cultura ágil é uma abordagem que busca aprimorar a agilidade, flexibilidade e eficiência nos processos de trabalho, tornando-os mais adaptáveis às mudanças do mercado.

Ela surgiu como resposta à necessidade de se trabalhar de forma mais eficiente, especialmente com a transformação digital que estamos vivendo.

O que é cultura ágil?

A cultura ágil é uma filosofia de trabalho que se concentra na flexibilidade, agilidade e eficiência nos processos, buscando melhorar a adaptabilidade das equipes e empresas às mudanças do mercado.

A cultura ágil foi formalmente introduzida com o Manifesto Ágil, um conjunto de valores e princípios para o desenvolvimento de software.

O Manifesto Ágil foi criado em 2001 por 17 profissionais de tecnologia da informação e define quatro valores principais:

Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas

O trabalho em equipe e a comunicação aberta e efetiva são considerados mais importantes do que a adesão rigorosa a processos e ferramentas.

Software funcionando acima de documentação abrangente

A prioridade é ter um software funcional e de alta qualidade, em vez de produzir grandes volumes de documentação.

Colaboração com o cliente acima de negociação de contrato

A colaboração e a transparência são valorizadas acima de uma negociação rígida de contrato.

Resposta a mudanças acima de seguir um plano

A capacidade de se adaptar com rapidez às mudanças é considerada mais importante do que seguir rigorosamente um plano estabelecido.

12 princípios da cultura ágil

Os 12 princípios do Manifesto Ágil são:

Priorizar satisfação do cliente

Esse princípio se concentra em entender as necessidades e expectativas dos clientes e garantir que elas sejam atendidas.

Entregar software funcionando com frequência

Em vez de entregar um software completo no final do projeto, esse princípio incentiva a entrega de pequenas partes. Isso permite que o cliente veja o progresso e forneça feedbacks, além de permitir que a equipe se adapte às mudanças rapidamente.

Colaborar com o cliente durante todo o projeto

Colaboração e a comunicação aberta são fundamentais para atender às expectativas. Todas as partes devem trabalhar em parceria.

Buscar a simplicidade

Esse princípio se concentra em encontrar soluções simples para problemas complexos. A equipe deve evitar soluções complexas e sofisticadas que podem dificultar o progresso e a manutenção do software.

Refletir frequentemente e ajustar o comportamento

A equipe deve sempre revisar suas práticas e comportamentos para garantir que estejam alinhados às expectativas do cliente e melhores práticas do mercado. Isso permite que a equipe se adapte às mudanças e continue melhorando.

Trabalhar com pessoas motivadas

A motivação e o comprometimento dos membros da equipe são fundamentais para o sucesso do projeto. A equipe deve trabalhar com pessoas altamente motivadas e comprometidas para garantir que as expectativas sejam atendidas.

Manter um equilíbrio entre trabalho técnico e conversas

É importante equilibrar o trabalho técnico com a comunicação e colaboração. A equipe deve se concentrar em ambos para garantir que as expectativas sejam atendidas.

Medir o progresso através de software funcionando

Em vez de medir por meio de documentação ou planos, esse princípio usa como métrica o progresso com o software funcionando. Isso permite que o cliente veja o histórico e forneça feedback.

Buscar comprometimento e responsabilidade de todos

Todos os envolvidos no projeto devem estar comprometidos e assumir responsabilidade pelo sucesso do projeto. Isso garante o alinhamento das expectativas, trabalhando juntos para alcançar o objetivo comum.

Manter o foco no que é importante

Esse princípio visa estabelecer prioridades e evitar distrações. A equipe deve se concentrar em entregar valor ao cliente e não em tarefas menos importantes ou desnecessárias.

Sustentar um ambiente de equipe

A equipe deve manter um ambiente positivo e de suporte, onde todos possam se comunicar abertamente e trabalhar juntos de maneira colaborativa. Isso garante que as expectativas sejam atendidas e que todos estejam motivados e comprometidos.

Encontrar formas de fazer mais com menos

Esse princípio se concentra em encontrar maneiras de entregar mais valor ao cliente com recursos limitados. A equipe deve ser criativa e buscar soluções inovadoras para garantir que as expectativas sejam atendidas com eficiência.

Conheça 5 metodologias ágeis

A cultura ágil tem sido cada vez mais adotada por empresas de todos os setores e tamanhos, e como resultado, várias metodologias ágeis foram desenvolvidas para ajudar as equipes a entregar valor de maneira mais rápida e eficiente.

Por isso, explicaremos as cinco metodologias ágeis mais populares: OKR, Kanban, Lean, Scrum e Smart.

Cada uma delas tem seus próprios valores, princípios e técnicas, e pode ser adaptada de acordo com as necessidades da equipe e do projeto.

OKR

OKR significa Objectives and Key Results. É uma metodologia de planejamento de objetivos e resultados-chave que ajuda a definir metas desafiadoras, mas alcançáveis, para pessoas e empresas, com o objetivo de alinhá-las às metas corporativas maiores.

Os Objectives (Objetivos) são as metas gerais que a empresa deseja alcançar ao longo de um determinado período de tempo. Os Key Results (Resultados-Chave) são as medidas específicas e mensuráveis que ajudam a determinar se um objetivo foi alcançado.

Esses resultados-chave são usados para estabelecer metas desafiadoras e realistas visando os objetivos, além de atuarem como indicadores de progresso.

Kanban

Kanban é uma metodologia de gestão de projetos baseada em fluxo de trabalho. É um método visual para gerenciar tarefas, especialmente aplicado à produção de software.

O Kanban é composto de três elementos principais:

quadros : rastreiam tarefas e visualizam o progresso dos projetos;

: rastreiam tarefas e visualizam o progresso dos projetos; cartões : representam as tarefas individuais e contém informações sobre o que precisa ser feito;

: representam as tarefas individuais e contém informações sobre o que precisa ser feito; limites de WIP (Work in Progress): limitam o número de tarefas que podem ser trabalhadas ao mesmo tempo.

Lean

A metodologia Lean é uma abordagem ágil desenvolvida com base no princípio de eliminação de desperdícios. Sua origem está na produção industrial, mas tem sido usada com sucesso em muitos outros setores, incluindo desenvolvimento de software.

A metodologia Lean enfatiza o foco em entregar valor ao cliente o mais rápido possível, eliminando desperdícios e aumentando a eficiência.

Ela promove uma cultura de experimentação e valoriza a experiência do usuário, ao mesmo tempo que incentiva a colaboração entre equipes.

Ela conta com cinco princípios fundamentais:

eliminar desperdícios; melhorar a fluidez; maximizar a qualidade; melhorar a velocidade; melhorar a satisfação do cliente.

Scrum

Scrum é uma metodologia ágil de gerenciamento de projetos que permite às organizações adaptar rapidamente às mudanças e entregar produtos de qualidade de forma eficiente. Esta metodologia tem como base três pilares fundamentais: equipe, produto e processo.

A equipe é composta por três principais papéis:

Scrum Master : responsável por garantir que o time se mantenha focado nos objetivos do projeto;

: responsável por garantir que o time se mantenha focado nos objetivos do projeto; Product Owner : responsável pelo gerenciamento de produtos;

: responsável pelo gerenciamento de produtos; Time de Desenvolvimento: responsável por implementar as funcionalidades.

O produto é o principal objetivo da equipe, todos estão trabalhando para criá-lo. Já o processo é a forma como a equipe trabalha para alcançar seus objetivos.

Ele é dividido em ciclos curtos chamados sprints. Durante cada um deles, a equipe planeja, executa e revisa seu progresso visando garantir que esteja avançando para alcançar seus objetivos.

Smart

A Metodologia Smart é uma abordagem ágil e interativa para a gestão de projetos que usa o conceito de “SMART” (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound).

Ela é baseada nos princípios da Agilidade e consiste em três etapas:

planejamento: envolve a definição de objetivos de projeto SMART, de uma estratégia de execução, a seleção de recursos e a criação de um cronograma; execução: envolve a implementação dos planos e a execução do projeto; monitoramento: envolve o acompanhamento dos resultados e a tomada de decisões de curso.

Benefícios da cultura ágil

A cultura ágil proporciona autonomia para a equipe, o que aumenta o engajamento e o empoderamento dos membros. A equipe trabalha junto, compartilhando visão e valores, o que gera maior satisfação do cliente.

A comunicação horizontal é incentivada. Assim, todos os membros podem compartilhar suas opiniões e ideias, criando um ambiente de trabalho mais saudável e inclusivo. Além disso, a equipe recebe feedback frequente para melhorar continuamente e alcançar resultados cada vez melhores.

A cultura ágil incentiva a adaptabilidade, permitindo que a equipe se adapte rapidamente a mudanças e trabalhe de maneira flexível — o que é crucial para atender às exigências do mercado e do cliente.

Como implementar a cultura ágil?

Implementar a cultura ágil pode ser um desafio para muitas empresas, pois requer mudanças em processos, mentalidade e cultura organizacional.

Pensando nisso, preparamos um passo a passo para ajudar a implementar a cultura ágil na sua empresa. Confira:

Capacite a equipe

Uma das principais partes de implementar a cultura ágil é capacitar a equipe.

Os membros da equipe precisam entender os princípios e os valores por trás da cultura, bem como aprender sobre as melhores práticas e como aplicá-las na sua equipe.

Defina metas compatíveis com o método

Ao definir metas compatíveis com o método ágil, os líderes da equipe devem estabelecer metas realistas, mas também desafiadoras. Os objetivos devem estar alinhados com os valores e princípios da cultura ágil.

Por exemplo, a equipe deve focar em entregar valor ao usuário o mais rápido possível, em vez de focar em entregar o máximo de funcionalidades.

Torne sua empresa adaptável

A cultura ágil é baseada na adaptabilidade e na flexibilidade. Para implementar essa cultura, sua empresa precisa estar preparada para abraçar as mudanças e se adaptar a elas rapidamente.

Isso significa que as equipes devem ser capazes de se ajustar às novas demandas, conseguir se reorganizar de acordo com as mudanças e estar aptas a absorver novas tecnologias.

Incentive a responsabilidade de todos

Crie um ambiente em que os membros se sintam responsáveis pelo trabalho deles. Estabelecer processos eficientes e transparentes estimulam que a equipe saiba como cada membro se desempenha.

Outra dica que pode dar certo é incentivar a colaboração e ajuda mútua entre pessoas colaboradoras.

Entenda a agilidade como parte do negócio

A cultura ágil é uma abordagem de desenvolvimento de produtos e serviços que enfatiza a colaboração entre o time, a responsabilidade compartilhada e a visão de que mudanças são inevitáveis.

A cultura ágil é mais do que apenas um conjunto de práticas, é uma forma de pensar e trabalhar que incentiva a inovação, colaboração e melhoria contínua.

Faça da liderança um apoio

Uma das principais partes da cultura ágil é ter líderes que apoiam o processo. A pessoa líder deve:

dar feedbacks contínuos;

incentivar a tomada de decisões;

manter os membros da equipe motivados;

criar um ambiente de colaboração e confiança.

Estimule pontes de informação entre os times

Embora a equipe de desenvolvimento possa ter sua própria cultura, estimular o diálogo e a partilha de informações entre todos os times é essencial para implementar uma cultura ágil.

Crie canais de comunicação onde os membros de todos os times possam se conectar e discutir ideias, além de compartilhar informações.

A tecnologia e a inovação são fundamentais para o desenvolvimento de negócios de sucesso. Elas permitem que as organizações aproveitem as melhores práticas, explorem novas fontes de informação e criem soluções inteligentes para problemas complexos.

O Great Place to Work® (GPTW) reconheceu isso e se tornou uma autoridade global no mundo do trabalho, ajudando as empresas a colocarem sempre as pessoas no centro do seu negócio e estimulando a inovação.

O GPTW ajuda as organizações a melhorarem a produtividade, aumentar a satisfação dos funcionários e obter resultados ainda melhores.

Visite o site do GPTW e saiba mais sobre todas as práticas e benefícios!

*Caroline Maffezzolli é diretora de Marketing Digital e Vendas no GPTW.



