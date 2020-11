Qual filme estava passando na Sessão da Tarde no dia do ‘fim do mundo’?

Se você é brasileiro, independente da sua idade, em algum momento de sua vida você já sentou no sofá de tarde, com a família ou com um vaso de pipoca, para assistir um filme clássico na Sessão da Tarde. De segunda a sexta-feira, por volta das 15h, são exibidas produções na Globo, desde o dia 4 de março de 1974. Essa semana, um usuário do Twitter colocou link para a lista com todos os filmes exibidos desde então e quis saber: o que estava passando no dia do seu aniversário? Muita gente respondeu e assunto viralizou nas redes sociais.

que filme passou na Sessão da Tarde no dia em que vc nasceu?



me: O Terror das Mulheres (?)https://t.co/KUXxwIYNn7 — Danilo Sanches (@danilo_sanches) November 18, 2020

E o que será que estava passando no dia em que o mundo estava programado para acabar ou quando o planeta chorava com a separação de um dos casais mais amados de Hollywood?

Alguns sucessos da Sessão da Tarde se tornaram clássicos na vida dos brasileiros. É o caso de Ghost e Lagoa Azul, exibidos mais de 15 vezes. E você, que nasceu no dia 21 de dezembro de 2012, quando todos achavam que o mundo acabaria, saiba que nesta data estreava na Globo o filme "Menores Desacompanhados", que conta como a história de como algumas crianças acabaram sozinhas, no meio de uma nevasca, nas ruas da cidade. É quase um "Esqueceram de mim", numa versão esqueceram de "nós".

Já no ano de 2000, nascia, no dia 28 de dezembro, um dos rostos mais queridinhos do mundo teen brasileiro: o amor da vida de Cirilo, Maria Joaquina, mais conhecida na vida real como Larissa Manoela. Neste dia, telespectadores de todo o país assistiam pela penúltima vez na Sessão da Tarde a película “Mestres do Universo”.

(Foto: Arquivo AFP)

Naquele ano, o casal da vez era Brad Pitt e Jennifer Aniston - eles casaram no dia 29 de julho, infelizmente em um sábado. Mas no dia 7 de janeiro de 2005, sexta-feira, os pombinhos anunciaram que iriam alçar voo em diferentes direções. E o filme da Sessão da Tarde que marcou essa separação foi “Pequenos Guerreiros”. Por falar em Aniston, o seriado que a lançou para o mundo, Friends, foi ao ar pela primeira vez em 22 de setembro de 1994, data em que era exibido na Sessão da Tarde “Os Últimos Durões”.

A tradição de puxar filmes do fundo do baú para serem exibidos na Sessão da Tarde teve início no dia de estreia do programa, 4 de março de 1974, com “A incrível Suzana”, lançado 32 anos antes.



* sob supervisão da subeditora Carol Neves