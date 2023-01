Qual geleia levou à separação de Shakira? Fãs especulam e dão sugestões

Quem está diariamente nas redes sociais tem visto que a notícia das últimas semanas é a traição que teria causado o fim do casamento de Gerard Piqué, de 35 anos, com a cantora Shakira, 45. A famosa teria, supostamente, descoberto a pulada de cerca após perceber que alguém comeu sua geleia caríssima.

A notícia, dada por uma TV espanhola, explica que Shakira havia voltado de uma viagem e percebeu que alguém comeu a geleia orgânica de morango, sua favorita. O ex-marido, entretanto, não gostava de comer a iguaria, muito menos os filhos. Com isso, a dona do hit "Waka-Waka" desconfiou que estava recebendo um par de chifres dentro da própria mansão, que fica em Barcelona.

A estrela pop nunca confirmou os boatos, mas já chegou a afirmar que "abriu a geladeira para descobrir a verdade", durante uma conversa na televisão britânica. "Isso acontece com todas nós de vez em quando. Nós, mulheres. Você pensa que está em um relacionamento real e não é tão real quanto parece", disse.

Com a repercussão da geleia circulando nas redes sociais, diversos fãs começaram a questionar qual seria a marca do doce que Shakira comprava, já que ela é uma mulher milionária e adora tudo do bom e do melhor. O CORREIO separou algumas marcas que estão no radar para possíveis geleias que a cantora gosta.

Uma das geleias que os fãs especularam foi a famosa QueensBerry. Em Salvador, ela pode ser encontrada no Redemix, Perini, Almacen Pepe e no Bompreço. A faixa de preço pode variar entre R$ 15 a R$ 20.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Já a Amarena Fabbri, famosa na região da Itália, também foi especulada pelos admiradores da cantora espanhola. Ela pode ser encontrada no RedeMix ou pela internet através da Amazon Shopping. Para aqueles que desejam experimentar, terão que desembolsar R$ 140 por 600 gramas. Ela não tem glúten, muito menos lactose.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Outra geleia que chamou a atenção dos seguidores para possível degustação da amante de Piqué foi a de St. Dalfour, famosa iguaria francesa. Com apenas 284 gramas, o vidro também pode ser encontrado na internet por apenas R$ 31 ou em Salvador na RedeMix.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Por último, a geleia Bonne Maman é conhecida por ser bastante conhecida na classe média A europeia. A possível geleia que Shakira descobriu a traição varia entre R$ 40 e R$ 50 reais na Almacen ou Perini Salvador. Já na internet, o valor pode aumentar, chegando a R$ 70.

(Foto: Reprodução / Redes sociais)