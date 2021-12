Qual o cenário econômico do Brasil em 2022?

Qual o cenário econômico para o país em 2022? Mateus Pereira



Olá, Mateus. A economia brasileira vem oscilando bastante nos últimos meses, sem uma indicação clara de que vai melhorar de forma sustentável, pelo menos não por enquanto. O Produto Interno Bruto (PIB) foi negativo pelo segundo semestre consecutivo, o que demonstra a dificuldade que o país está tendo para se recuperar. A expectativa é de um PIB crescendo 2,1% em 2022, mas ainda não dá para cravar se isso irá acontecer. São muitas variáveis em questão. Temos as commodities agrícolas em queda, exportações também - fatores determinantes para essa retração. Outro indicador relevante é a inflação, que está com índices bem acima da meta do governo e já passa dos dois dígitos, o que elevado a taxa básica de juros como maneira de conter a inflação. Esperamos que funcione, mas o efeito colateral de curto prazo é justamente a estagnação da indústria, porque o dinheiro fica mais caro e isso desestimula investimentos que geram emprego e renda. Não dá para dizer com plana certeza o que irá acontecer em 2022. Porém, diante desse cenário é provável que tenhamos um novo ano bem turbulento, principalmente, nos itens estruturantes da macroeconomia, como a inflação, juros e desemprego. É momento é de cautela e muita prudência no controle dos gastos para estar preparado para qualquer inconveniente.





Como poupar dinheiro por mês? Qual o caminho para tornar isso um hábito? Rafael Oliveira



Olá, Rafael. O caminho para conseguir poupar todo mês é mudar o seu pensamento sobre dinheiro e passar a ter atitudes mais assertivas, buscar o equilíbrio entre desejo e necessidades. Sabemos que não é tão simples, mas é plenamente possível, basta colocar isso como prioridade em sua vida, porque serão necessárias várias mudanças de hábitos e, provavelmente, isso vai gerar um desconforto momentâneo - que pode acabar desestimulando quem tenta fazer. Porém, como não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, se está decidido a mudar de vida e ter seu planejamento financeiro alinhado com seus projetos vai ser preciso definir um plano e segui-lo. É fazer seu diagnóstico e entender para onde vai cada centavo que ganha e, em seguida, tomar as decisões necessárias na eliminação de gastos que não essenciais para manter o equilíbrio do seu orçamento e se permitir escrever uma nova história. Isso fará com que tenha capacidade de realizar seus gastos mensais e ainda reservar um pouco. Como digo sempre, não será fácil, mas é plenamente possível.





Tem dúvidas sobre Finanças Pessoais? Mande um e-mail para carteiracorreio@redebahia.com.br