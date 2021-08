Qual o melhor investimento para quem quer comprar um imóvel?

Estou juntando um dinheiro para dar entrada em um apartamento. Tenho aplicado na poupança R$ 50 mil. Qual a aplicação melhor para esse valor render mais? O gerente me aconselhou aplicar na previdência. Seria mesmo a melhor opção? Edmilson Pinheiro



Olá, Edmilson. É muito gratificante quando me deparo com situações como a sua, fazendo o planejamento para a compra de seu imóvel. Pode parecer bobagem, mas ter esse cuidado e organizar as finanças para realizar projetos é o melhor caminho para uma vida equilibrada e a consequente obtenção do equilíbrio financeiro. Entendo que o passo mais importante você já deu, agora é buscar produtos financeiros adequados ao seu projeto e perfil para conseguir rentabilizar esse dinheiro da melhor forma possível. Eu diria Edmilson, que nem é uma questão somente de perfil, mas sim de estratégia. Não faz sentido colocar esse dinheiro em investimento que tenha muito risco. Estamos falando da compra de sua casa, não podemos arriscar. Mas ainda assim, é necessário buscar produtos que tenham rentabilidade melhor que a Caderneta de Poupança e com a Selic (taxa básica de juros) em alta, os investimentos de renda fixa começam a ficar mais atrativos. A Previdência Privada é um bom produto, mas entendo que não conseguirá encontrar um fundo com rentabilidade que justifique o investimento. Para fazer sentido, teria que ser uma previdência rendendo acima dos 130% do CDI - mas é difícil encontrar fundo tão conservador com essa rentabilidade. Além disso, tem a questão tributária, já que incide imposto de renda e a depender do sistema escolhido e do tempo que irá ficar com dinheiro aplicado, você pode pagar uma alíquota muito alta. Recomendo que procure produtos como CDB, Letras de Crédito, Títulos Públicos, sempre no pós-fixado para preservar o ganho real do seu recurso sem perder as oportunidades que o mercado está oferecendo.





Quando um consócio de carro realmente vale a pena? Marcos Santos



Olá, Marcos. Costumo dizer que não existe opção ruim, o que precisamos avaliar é o que tem melhor aderência com sua situação atual, bem como, com suas perspectivas e condição financeira. O consórcio é uma excelente opção quando analisamos a parte do custo da operação, não há incidência de juros, mas sim, de uma taxa de administração, que no final acaba sendo um pouco menor que os juros do financiamento. Porém, para essa escolha fazer sentido precisa de um planejamento bem alinhado. A desvantagem do consórcio é que o bem não fica disponível de imediato, só quando for contemplado por sorteio ou lance, portanto, se puder esperar para ter o bem, pode ser sim, uma boa opção. Caso contrário, pense na possibilidade do financiamento, que apesar de ter um custo financeiro maior, o acesso ao bem é imediato. Entendo ser interessante o consórcio, se houver um planejamento para dar um lance e você tenha a capacidade de esperar um pouco. Isso lhe dará vantagem em relação ao financiamento: na prática, é como se, ao invés de dar entrada, reservasse o valor para dar o lance. Funciona bem, mas como disse, só se tiver condições de esperar um tempo até ser contemplado.





