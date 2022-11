'Qualidade de atacante', brinca Rodrygo sobre gol de Casemiro

Cotado para substituir Neymar durante a partida contra a Suíça, o meia-atacante Rodrygo começou a partida no banco de reservas, mas teve participação fundamental na classificação brasileira às oitavas de final. O jogador de 21 anos entrou no segundo tempo e deu passe para o gol de Casemiro.

Após o jogo Rodrygo comemorou o próprio desempenho e lembrou do entrosamento com Vinícius Júnior e Casemiro no lance do gol. Até pouco tempo o trio atuava junto no Real Madrid.

“Me senti bem, foi um jogo difícil, colocaram dificuldades para a gente, mas continuamos fazendo o nosso jogo. No espaço que apareceu eu dei o passe para o Casemiro e ele conseguiu fazer o gol”, iniciou.

“[O entrosamento] conta muito, jogamos muito tempo juntos e antes da bola chegar eu falei para ele deixar passar para eu ficar livre, mas depois foi ele quem ficou livre, eu consegui fazer o passe ele fez um gol. Pegou muito bem, tem qualidade de atacante (risos)”, completou.

Foi a segunda partida de Rodrygo em Copas do Mundo. O gol de Casemiro colocou o Brasil nas oitavas de final com uma rodada de antecedência. Agora, a Seleção vai pegar Camarões, nesta sexta (2), às 16h, em Lusail. Tite pode poupar alguns atletas.