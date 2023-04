Qualifica Turismo 2023: lançado projeto que fornece treinamento especializado

Foi lançado nesta quarta-feira (26) o projeto Qualifica Turismo 2023, iniciativa que visa formar mão de obra especializada para atuar no setor na Bahia. O evento de apresentação, realizado no Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, em Savador.

Parceria da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) com a Secretaria de Turismo (Setur-BA) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o projeto terá investimento de R$ 2,8 milhões nesta etapa, oriundos do Fundo Estadual do Trabalho (FTE).

Os profissionais serão capacitados com cursos de alto nível que atendem à demanda do setor e geram oportunidade de renda para grupos específicos e trabalhadores considerados estratégicos para a economia.

O projeto irá oferecer cursos para recepcionista de hotel com noções de inglês e espanhol, condutor de turismo com ênfase no turismo religioso, camareiro, artesanato de biojoias e ecojoias, técnicas de vendas com noções de inglês, garçom e barman, sommelier, marcenaria náutica e mecânica náutica.

O secretário de Turismo, Maurício Bacelar, explicou que as capacitações oferecidas foram pensadas para atender às crescentes demandas dos turistas que visitam o estado. “A Bahia é um dos principais destinos turísticos do país e, por isso, é essencial que a mão de obra seja qualificada e esteja preparada para atender às necessidades dos turistas de maneira eficiente e cordial”.

Oportunidade

Para a bartender Maiana de Almeida, participar da turma anterior do programa de qualificação profissional a tornou mais preparada para disputar uma vaga no mercado de trabalho.

"Para mim, qualificação profissional foi uma grande oportunidade de me capacitar para atuar em um setor que tem crescido bastante. Com a qualificação, pude me destacar, tendo mais chances de concorrer e conquistar uma vaga em uma área que sempre me interessou. Além disso, sei que as empresas estão buscando profissionais cada vez mais qualificados e agora estou apta a atender às demandas", perseverou.

Para o titular da Setre, Davidson Magalhães, o projeto chega para atender a uma demanda em crescimento na Bahia.

“O Qualifica Turismo é uma oportunidade para que as pessoas se capacitem e se especializem em áreas específicas do setor, o que contribuirá para que elas se tornem mais competitivas no mercado e, consequentemente, aumentem suas chances de conseguir um emprego de qualidade”, pontuou.

O público-alvo do projeto são pessoas com demandas sociais específicas, empreendedores e jovens com potencial para atuar no setor, como trabalhadores desempregados que buscam atualização profissional e reinserção no mundo do trabalho, pessoas com deficiência, idosos, aprendizes, estagiários, trabalhadores resgatados de condição análoga à de escravo, familiares de egressos do trabalho infantil, trabalhadores cooperativados, empreendedores individuais, trabalhadores rurais, pescadores artesanais, internos e egressos do sistema prisional e de medidas socioeducativas.

Inicialmente, serão realizadas 50 turmas que vão contemplar 1.000 pessoas das 13 Zonas Turísticas da Bahia. No total, o projeto terá 116 turmas com atendimento previsto de 2.320 beneficiários. As matrículas serão abertas nos próximos meses e quem tiver interesse em um dos cursos deve procurar uma unidade do SineBahia para acompanhar as datas para inscrições.