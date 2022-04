'Qualquer coisa tem indulto do Bolsonaro', diz Camargo em crítica ao STF

O ex-presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo (PL), estimulou críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) no Twitter e aproveitou para perguntar que "nota" as pessoas dariam ao STF. Ele ironizou, fazendo referência à graça, um indulto individual que o presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), depois deste ser condenado pela Corte.

"Não tenham medo de serem presos. Coloquem a nota que acham que o STF merece. Qualquer coisa, tem indulto do Bolsonaro", escreveu, usando um emoji chorando de rir.

Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão na quarta (20), após ameaças a ministros da Corte. No dia seguinte, Bolsonaro concedeu a graça, perdoando os crimes do parlamentar. Pelo menos quatro ações diferentes já foram protocoladas no STF questionando o decreto do presidente.

Bolsonaro justificou que Silveira estaria "resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição", dizendo que a condenação do deputado deixou a sociedade em "legítima comoção".