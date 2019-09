Quando a tecnologia ajuda - ou atrapalha - o consumo de arte em museus?

Quem já esteve diante de uma obra de arte famosa em um grande museu sabe: é praticamente impossível não ver alguém se aproximando para tirar uma foto - seja da obra, seja de si mesmo próximo a ela. É assim com a Mona Lisa, no Louvre, foi assim com a exposição de Tarsila do Amaral, em cartaz até julho, no MASP, em São Paulo. Da tela dos smartphones, muitas delas vão parar nas redes sociais, com direito a marcações, hashatgs e localização.

Nos museus de todo o mundo, o smartphone também é um aliado dos curiosos, ávidos por saber mais detalhes de cada artista e peça em exposição. Isso porque diversos espaços têm investido no desenvolvimento de tecnologias como o QR Code - uma espécie de código de barras que após ser decifrado por um leitor, disponível em muitos smartphones, fornece informações e contéudos extras para o visitante.

Exposição de Tarsila do Amaral, no MASP, puxou recorde anual do museu que já ultrapassou o número de visitantes de 2012 (Foto: AFP)

A maneira como as pessoas têm interagido com pinturas, esculturas e monumentos centenários exemplifica o quão diferente a geração digital experimenta a arte. Na presença da Mona Lisa, a fotografia digital, mais do que olhar para o que está por trás da moldura de vidro, tornou-se a experiência principal.



Para o pesquisador e professor Leonardo Pastor, nada mais natural. “Se produzimos constantemente imagens, e se nossa sociabilidade passa, também, por interações no Instagram, por exemplo, então os produtos culturais que consumimos se envolvem de alguma forma por esse tipo de plataforma digital”, argumenta.



Por isso, ele vai de encontro à ideia de que a prática revela somente um lado narcisista e incoveniente, ou mesmo de que seja sinônimo de uma melhor fruição ou de fomento à formação de público.



Ana Cristina Coelho, museóloga e coordenadora dos Editais Setoriais de Museus, Patrimônio Cultural e Arquitetura e Urbanismo do IPAC, defende que a tecnologia pode ser uma aliada dos museus, tanto no processo de formação e fidelização de público, quanto na preservação dos acervos.“Podem contribuir sim, mas não são essenciais. Depende sempre da proposta. A maioria dos grandes museus do mundo não utiliza recursos tecnológicos, e estão entre os mais visitados e apreciados”, destaca, ao apelar para o bom senso.

Museu das Selfies, em Hollywood, brinca com hábito de tirar fotos (e selfies) diante das obras (Foto: Divulgação)

Acervos digitais, aplicativos, touchscreens e totens com audiodescrição, versão para libras e tradução são algumas das tecnologias já em uso, bem como as próprias redes sociais.



Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco, uma linha mestra seguida pelos museus geridos pela pasta. A curadoria da Casa do Carnaval e da Casa do Rio Vermelho, por exemplo, recomendou a forte presença de tecnologia e interatividade utilizando instrumentos do audiovisual.

“Isso tem dado certo porque você consegue, de fato, incorporar um número maior de informações de acervo, além de também ter servido muito para a interatividade com o público visitante. Temos alguns exemplos, como o exercício de pintura que o visitante tem no Espaço Carybé de Artes, a imagem do próprio visitante associada a um retrato no Espaço Pierre Verger e a coreografia na Casa do Carnaval”, elenca o secretário.

Espaço Pierre Verger de Fotografia Baiana é um dos que utilizam tecnologia a favor da interatividade com o público (Foto: Divulgação)



A experiência é compartilhada pelos visitantes em suas próprias redes sociais, e tudo é retroalimentado, fazendo com que mais pessoas se interessem em viver aquilo ao vivo.

A Mona Lisa é a Mona Lisa também porque é uma obra absurdamente reproduzida no mundo inteiro – e isso não tira o interesse em vê-la pessoalmente, pelo contrário - Leonardo Pastor, professor e doutorando em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Ufba

Projeto #Reconectar, da Fundação Gregório de Matos, implanta QR Codes em monumentos públicos da cidade e promove circuitos guiados com alunos de escolas públicas (Foto: Mariana de Paula/ Divulgação)